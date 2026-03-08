Президент США Дональд Трамп подверг критике Великобританию за, по его мнению, запоздалую реакцию во время войны, начатой ​​против Ирана.

Он заявил, что Соединенные Штаты и Израиль уже “почти победили”.

Трамп раскритиковал Британию

Соответствующее сообщение американский лидер опубликовал в своей соцсети Truth Social.

Сейчас смотрят

Трамп отреагировал на решение британских властей, поручивших подготовить авианосец HMS Prince of Wales к отправке на Ближний Восток в течение пяти дней.

– Британия, когда-то великий наш союзник, возможно, самый большой из всех, наконец-то серьезно думает об отправке двух авианосцев на Ближний Восток. Ладно, премьер Стармер – нам они больше не нужны. Но мы это запомним. Нам не нужны те, кто приобщается к войнам, когда мы уже победили, – написал президент США.

Кроме того, во время общения с журналистами на борту президентского самолета, о чем сообщает CNN, Трамп назвал запоздалым и решение Британии разрешить ограниченное использование американскими военными своих баз в регионе.

Речь идет об их применении для противодействия возможным ракетным ударам со стороны Ирана.

– Нам они уже не нужны, это неправильное время. Было бы хорошо, если бы у нас были две недели назад, – сказал Трамп.

В субботу президент США также заявил, что американские силы уничтожили весь флот Ирана.

В то же время он резко отреагировал на вопрос о возможном предоставлении Россией разведывательной помощи Ирану, назвав такие предположения “глупыми”.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.