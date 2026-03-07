Президент США Дональд Трамп заявил, что армия США уничтожила в Иране военно-морской флот, авиацию и телекоммуникационные системы. Он подчеркнул, что Иран “был очень близок к ядерному оружию”.

Об этом американский лидер рассказал во время саммита Щит Америки.

Трамп об операции армии США в Иране

— Мы уничтожили 42 военно-морских корабля, некоторые из них очень большие, за три дня. Это был конец их флота. Мы уничтожили их воздушные силы. Мы уничтожили их коммуникации, и все телекоммуникации исчезли, — сказал он.

Президент добавил, что Иран мог бы владеть ядерным оружием “еще восемь месяцев назад”, если бы не атаки США.

В июне 2025 года Израиль и США провели серию массированных ударов по ядерной инфраструктуре Ирана.

— Они были очень близки к ядерному оружию. Они бы его имели, если бы мы не нанесли наш удар B-2 — Midnight Hammer. Они бы его имели еще восемь месяцев назад. У них было бы ядерное оружие, знаете, — подчеркнул Дональд Трамп.

Он добавил, что операция США продолжается на “15 по шкале от 1 до 10”.

Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по иранской столице Тегерану.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные начали “крупную боевую операцию” против Ирана с целью “устранения угроз со стороны иранского режима”.

В тот же день Трамп заявил, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи и ряд чиновников погибли.

1 марта КСИР объявил о начале операции против Израиля и “американских террористических баз” в странах Ближнего Востока.

