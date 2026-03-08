Президент США Дональд Трамп розкритикував Велику Британію за, на його думку, запізнілу реакцію під час війни, розпочатої проти Ірану.

Він заявив, що Сполучені Штати та Ізраїль уже “майже перемогли”.

Трамп розкритикував Британію

Відповідний допис американський лідер опублікував у своїй соцмережі Truth Social.

Зараз дивляться

Трамп відреагував на рішення британської влади, яка доручила підготувати авіаносець HMS Prince of Wales до відправки на Близький Схід упродовж п’яти днів.

– Британія, колись великий наш союзник, можливо найбільший з усіх, нарешті серйозно думає про відправку двох авіаносців на Близький Схід. Гаразд, прем’єре Стармере – нам вони більше не потрібні. Але ми це запам’ятаємо. Нам не треба ті, хто долучаються до воєн, коли ми вже перемогли, – написав президент США.

Крім того, під час спілкування з журналістами на борту президентського літака, про що повідомляє CNN, Трамп назвав запізнілим і рішення Британії дозволити обмежене використання американськими військовими своїх баз у регіоні.

Йдеться про їх застосування для протидії можливим ракетним ударам з боку Ірану.

– Нам вони вже не треба, це неправильний час. Було б добре, якби ми мали їх два тижні тому, – сказав Трамп.

У суботу президент США також заявив, що американські сили знищили весь флот Ірану.

Водночас він різко відреагував на запитання щодо можливого надання Росією розвідувальної допомоги Ірану, назвавши такі припущення “дурними”.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.