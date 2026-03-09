Европейский рынок природного газа показывает резкий рост цен на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Рост цен на газ

На динамику рынка влияют как повреждение энергетической инфраструктуры, так и значительные трудности с логистикой снабжения.

Об этом сообщает Bloomberg.

9 марта фьючерсы на природный газ в Европе подскочили сразу на 30%, продолжив самый большой недельный рост со времен предыдущего энергетического кризиса.

Этот скачок произошел после того, как цены на нефть превысили отметку в 100 долларов за баррель.

Причиной стало сокращение добычи рядом крупных производителей на Ближнем Востоке, а также фактическая блокировка Ормузского пролива.

В то же время фьючерсы на американский природный газ также выросли и достигли самого высокого уровня за последний месяц.

Противостояние между США и Ираном не демонстрирует признаков деэскалации, что усугубляет неопределенность на глобальных энергетических рынках и подталкивает инфляционное давление.

В таких условиях странам Европы придется активнее закупать сжиженный природный газ (СПГ), чтобы восстановить запасы после зимы, конкурируя за ресурсы с азиатскими покупателями.

– Рынок постепенно осознает реальность длительных перебоев в поставках по всей цепочке создания стоимости энергии. Мы ожидаем, что перебои со снабжением продлятся около трех месяцев, – сказала Флоренс Шмидт, энергетический стратег Rabobank.

Аналитики отмечают, что несмотря на нынешний рост, цены на газ все еще значительно ниже рекордных уровней, зафиксированных во время предыдущего энергетического кризиса.

Сейчас они составляют около 64 евро за мегаватт-час, тогда как исторический максимум превышал 300 евро за мегаватт-час.

Впрочем, события на Ближнем Востоке могут существенно изменить баланс мирового газового рынка.

Остановка производства сжиженного природного газа в Катаре, по всей вероятности, устранит значительную часть избытка предложения, который некоторые аналитики прогнозировали на этот год.

Любые перебои со снабжением катарского СПГ могут быстро привести к дефициту.

Ранее министр энергетики Норвегии Терье Осланд заявил, что война в Иране может повлиять на энергетическую стабильность Европы и снова активизировать дискуссии в ЕС о полном запрещении импорта российского природного газа.

