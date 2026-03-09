Європейський ринок природного газу демонструє різке зростання цін на тлі загострення ситуації на Близькому Сході.

Зростання цін на газ

На динаміку ринку впливають як пошкодження енергетичної інфраструктури, так і значні труднощі з логістикою постачання.

Про це повідомляє Bloomberg.

9 березня ф’ючерси на природний газ у Європі підскочили одразу на 30%, продовживши найбільше тижневе зростання з часів попередньої енергетичної кризи.

Цей стрибок відбувся після того, як ціни на нафту перевищили позначку 100 доларів за барель.

Причиною стало скорочення видобутку низкою великих виробників на Близькому Сході, а також фактичне блокування Ормузької протоки.

Водночас ф’ючерси на американський природний газ також зросли і досягли найвищого рівня за останній місяць.

Протистояння між США та Іраном не демонструє ознак деескалації, що посилює невизначеність на глобальних енергетичних ринках і підштовхує інфляційний тиск.

У таких умовах країнам Європи доведеться активніше закуповувати зріджений природний газ (ЗПГ), щоб відновити запаси після зими, конкуруючи за ресурси з азійськими покупцями.

– Ринок поступово усвідомлює реальність тривалих перебоїв у постачанні по всьому ланцюжку створення вартості енергії. Ми очікуємо, що перебої з постачанням триватимуть близько трьох місяців, – сказала Флоренс Шміт, енергетичний стратег Rabobank.

Аналітики зазначають, що попри нинішнє зростання, ціни на газ усе ще значно нижчі за рекордні рівні, зафіксовані під час попередньої енергетичної кризи.

Наразі вони становлять близько 64 євро за мегават-годину, тоді як історичний максимум перевищував 300 євро за мегават-годину.

Втім, події на Близькому Сході можуть суттєво змінити баланс на світовому газовому ринку.

Зупинка виробництва зрідженого природного газу в Катарі, ймовірно, усуне значну частину надлишку пропозиції, який деякі аналітики прогнозували на цей рік.

Будь-які перебої з постачанням катарського ЗПГ можуть швидко призвести до дефіциту.

Раніше міністр енергетики Норвегії Тер’є Осланд заявив, що війна в Ірані може вплинути на енергетичну стабільність Європи та знову активізувати дискусії в ЄС щодо повної заборони імпорту російського природного газу.

