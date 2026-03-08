Уже наступного тижня українські експерти щодо перехоплювачів дронів прибудуть на Близький Схід.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном у неділю, 8 березня.

Як експерти з України допоможуть на Близькому Сході

Володимир Зеленський наголосив, що українські експерти приїдуть на Близький Схід одразу зі спроможностями.

– Якщо ми говоримо про збільшення якихось засобів, то ми б дуже хотіли, щоб це була можливість з обох боків. Ви знаєте, дефіцит яких засобів є в нас, ми розуміємо дефіцит яких засобів є у країнах Затоки. Тобто ми говоримо і про цей трек. Поки що рано сказати про інші деталі, – зауважив він.

Він додав, що Україна вже передала Нідерландам запит щодо радарів для військових, яких, зокрема, не вистачає на фронті в Дружківці.

– Це те, що допомагає у захисті… Саме Нідерланди – одна з країн, які виробляють їх найбільше. І запит на ці радари я передав прем’єр-міністру від наших корпусів, – заявив президент.

Також, за словами прем’єр-міністра Нідерландів Роба Єттена, Нідерланди обговорять з європейськими партнерами реалістичні умови щодо вступу України в ЄС.

– Абсолютно впевнений, що майбутнє України – у Європі. Це частина нашого плану, і Україна повинна стати членом ЄС… Найближчим часом ми також обговоримо реалістичні умови з нашими партнерами, – зауважив він.

Єттен розповів, що вражений роботою, яку Україна провела за останні декілька років, і наголосив на важливості того, щоб Київ продовжував розвивати ці реформи.

Нагадаємо, Роб Єттен прибув до української столиці вперше після призначення на посаду 23 лютого 2026 року.

За даними ЗМІ, США та Катар ведуть переговори про закупівлю українських дронів-перехоплювачів через загрозу іранських Шахедів.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче непублічно отримати від країн Близького Сходу ракети PAC-3 для систем Patriot в обмін на українські дрони-перехоплювачі.

До цього Зеленський висловлював побоювання, що США можуть скоротити постачання ракет для протиповітряної оборони у разі тривалої війни в Ірані.

