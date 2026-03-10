Саудовская Аравия готовится закупить дроны-перехватчики у Украины – WSJ
- Саудовская Аравия ведет переговоры с Украиной о закупке дронов-перехватчиков и систем радиоэлектронной борьбы.
- Потенциальная сделка может стоить миллионы долларов, стороны еще не подписали окончательных договоренностей.
Саудовская Аравия ведет переговоры о приобретении украинского оборудования для противовоздушной обороны.
Речь идет, в частности, о перехватчиках дронов и системах радиоэлектронной борьбы.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Саудовская Аравия хочет приобрести украинские дроны-перехватчики
По информации издания, сделка может стоить миллионы долларов. В то же время стороны еще не подписали окончательных договоренностей.
Интерес Эр-Рияда к украинским технологиям обусловлен угрозами атак иранских беспилотников. Речь идет о дронах, подобных тем, которые Россия применяет во время войны против Украины.
Украина имеет значительный опыт в противодействии таким беспилотникам, поскольку российские войска регулярно используют дроны типа Shahed для атак на украинские города и инфраструктуру.
Переговоры проходят на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и роста риска новых атак беспилотников в регионе.
Напомним, секретарь СНБО Рустем Умеров направляется в страны Ближнего Востока для переговоров о защите региона от воздушных угроз со стороны Ирана.
Умеров вместе с военными, представителями разведки, Министерства обороны и МИД будет готовить конкретные договоренности.
По словам президента Владимира Зеленского, важно, чтобы те, кто обращается к Украине за помощью, сами помогли Украине усилить ПВО.