Саудовская Аравия ведет переговоры о приобретении украинского оборудования для противовоздушной обороны.

Речь идет, в частности, о перехватчиках дронов и системах радиоэлектронной борьбы.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Саудовская Аравия хочет приобрести украинские дроны-перехватчики

По информации издания, сделка может стоить миллионы долларов. В то же время стороны еще не подписали окончательных договоренностей.

Интерес Эр-Рияда к украинским технологиям обусловлен угрозами атак иранских беспилотников. Речь идет о дронах, подобных тем, которые Россия применяет во время войны против Украины.

Украина имеет значительный опыт в противодействии таким беспилотникам, поскольку российские войска регулярно используют дроны типа Shahed для атак на украинские города и инфраструктуру.

Переговоры проходят на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и роста риска новых атак беспилотников в регионе.

Напомним, секретарь СНБО Рустем Умеров направляется в страны Ближнего Востока для переговоров о защите региона от воздушных угроз со стороны Ирана.

Умеров вместе с военными, представителями разведки, Министерства обороны и МИД будет готовить конкретные договоренности.

По словам президента Владимира Зеленского, важно, чтобы те, кто обращается к Украине за помощью, сами помогли Украине усилить ПВО.

