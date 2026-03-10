Саудівська Аравія веде переговори про придбання українського обладнання для протиповітряної оборони.

Йдеться, зокрема, про перехоплювачі дронів та системи радіоелектронної боротьби.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Саудівська Аравія хоче придбати українські дрони-перехоплювачі

За інформацією видання, угода може коштувати мільйони доларів. Водночас сторони ще не підписали остаточних домовленостей.

Інтерес Ер-Ріяда до українських технологій зумовлений загрозами атак іранських безпілотників. Йдеться про дрони, подібні до тих, які Росія застосовує під час війни проти України.

Україна має значний досвід у протидії таким безпілотникам, оскільки російські війська регулярно використовують дрони типу Shahed для атак на українські міста та інфраструктуру.

Переговори відбуваються на тлі загострення ситуації на Близькому Сході та зростання ризику нових атак безпілотників у регіоні.

Нагадаємо, секретар РНБО Рустем Умєров прямує до країн Близького Сходу для переговорів щодо захисту регіону від повітряних загроз з боку Ірану.

Умєров разом із військовими, представниками розвідки, Міністерства оборони та МЗС готуватиме конкретні домовленості.

За словами президента Володимира Зеленського, важливо, щоб ті, хто звертається до України за допомогою, самі допомогли Україні посилити ППО.

