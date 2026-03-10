Впервые за свою историю знаменитая Шнобелевская премия (Ig Nobel Prize) меняет прописку.

Организаторы решили перенести ежегодную церемонию вручения наград из Соединенных Штатов в Европу.

Главная причина – беспокойство из-за ужесточения миграционной политики США, что делает путешествие для ученых “опасным”.

Сейчас смотрят

Об этом объявил основатель премии и главный редактор журнала Annals of Improbable Research Марк Абрахамс.

Шнобелевская премия покидает США

Традиционно церемония проходила в стенах ведущих американских университетов – Гарварда или Массачусетского технологического института (MIT).

Однако в этом году 36-е по счету торжественное событие состоится в швейцарском Цюрихе. По словам Марка Абрахамса, организаторы больше не могут гарантировать безопасность и спокойствие своим гостям.

Решение было принято на фоне ужесточения иммиграционного контроля в США, которое коснулось не только нелегальных мигрантов, но и обладателей студенческих и обменных виз.

Марк Абрахамс объяснил, что в течение последнего года посещение страны стало опасным для гостей. Он отметил, что организаторы не могут с чистой совестью просить новых победителей или международных журналистов ехать в США.

В прошлом году четыре из десяти лауреатов не приехали на церемонию в Бостон.

Новая локация и планы

Церемонию этого года готовят совместно с Цюрихским университетом и Федеральной высшей технической школой Цюриха (ETH).

Швейцарию выбрали не случайно – организаторы отмечают, что эта страна всегда способствовала развитию неординарных идей, от физики Альберта Эйнштейна до создания часов с кукушкой.

Шнобелевская премия планирует задержаться в Европе надолго. Церемония будет проходить в Цюрихе каждые два года, а в промежуточные годы награждение планируют проводить в других европейских городах.

На данный момент у организаторов нет никаких планов по возвращению премии в Соединенные Штаты.

Что такое Шнобелевская премия

Это сатирическая награда, которую вручают за исследования, которые сначала заставляют людей смеяться, а потом – задуматься. Несмотря на забавность тем, большинство лауреатов – серьезные ученые, чьи работы имеют реальную основу.

Например, среди ярких работ прошлых лет были исследования о том, защищает ли окраска коров под зебр от укусов мух, а также изучение влияния алкоголя на способность человека разговаривать на иностранном языке.

Также известно исследование швейцарского эпидемиолога Мило Пухана, который доказал, что игра на музыкальном инструменте диджериду помогает избавиться от храпа.

По традиции, во время церемонии победителей закидывают бумажными самолетиками, а сами награды вручают настоящие Нобелевские лауреаты.

Источник : The Guardian

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.