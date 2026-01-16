Президент США Дональд Трамп назвал жестом взаимного уважения передачу ему Нобелевской премии мира венесуэльским оппозиционным лидером и лауреатом Нобелевской премии Марией Кориной Мачадо.

Об этом Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

Трампу передали Нобелевскую премию мира

По словам американского президента, встреча с Марией Кориной Мачадо стала для него большой честью.

Он охарактеризовал ее как женщину, которая прошла через значительные испытания в борьбе с авторитарным режимом в Венесуэле.

Трамп отметил, что передача Нобелевской премии стала для него особым символическим жестом.

— Мария подарила мне свою Нобелевскую премию мира за работу, которую я проделал. Такой замечательный жест взаимного уважения. Спасибо, Мария! — написал Дональд Трамп.

Ранее Мария Корина Мачадо заявила, что передала золотую медаль Нобелевской премии мира Дональду Трампу во время встречи в Белом доме.

Напомним, что Мачадо получила Нобелевскую премию мира в прошлом году за борьбу против авторитарного режима Николаса Мадуро.

В то же время Нобелевский комитет подчеркивал, что звание лауреата не может быть передано другому лицу, даже если медаль меняет владельца.