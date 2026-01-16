Трамп назвал жестом взаимного уважения передачу ему Нобелевской премии мира
- Дональд Трамп заявил, что лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо передала ему свою Нобелевскую премию мира как символ взаимного уважения.
- Мачадо ранее объясняла этот шаг как признание роли Трампа в поддержке борьбы венесуэльского народа против режима Мадуро.
Президент США Дональд Трамп назвал жестом взаимного уважения передачу ему Нобелевской премии мира венесуэльским оппозиционным лидером и лауреатом Нобелевской премии Марией Кориной Мачадо.
Об этом Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social.
Трампу передали Нобелевскую премию мира
По словам американского президента, встреча с Марией Кориной Мачадо стала для него большой честью.
Он охарактеризовал ее как женщину, которая прошла через значительные испытания в борьбе с авторитарным режимом в Венесуэле.
Трамп отметил, что передача Нобелевской премии стала для него особым символическим жестом.
— Мария подарила мне свою Нобелевскую премию мира за работу, которую я проделал. Такой замечательный жест взаимного уважения. Спасибо, Мария! — написал Дональд Трамп.
Ранее Мария Корина Мачадо заявила, что передала золотую медаль Нобелевской премии мира Дональду Трампу во время встречи в Белом доме.
Напомним, что Мачадо получила Нобелевскую премию мира в прошлом году за борьбу против авторитарного режима Николаса Мадуро.
В то же время Нобелевский комитет подчеркивал, что звание лауреата не может быть передано другому лицу, даже если медаль меняет владельца.