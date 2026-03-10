США заявили о поражении более 5 000 целей в Иране с начала операции
- United States Central Command сообщило о более 5000 пораженных целей в Иране с начала операции 28 февраля.
- Среди них ракетные пусковые установки, системы ПВО и объекты Корпуса стражей исламской революции.
- По данным СМИ, в США растут политические дискуссии о продолжительности операции против Ирана.
С начала вооруженной операции против Ирана 28 февраля Соединенные Штаты нанесли удары по более чем 5 тыс. целей.
Такие цифры озвучили в Центральном командовании ВС США.
Как проходит операция США против Ирана
По данным командования, среди основных целей США в Иране – места расположения пусковых установок для баллистических ракет, систем ПВО, объекты Корпуса стражей исламской революции.
Кроме того, Центральное командование ВС США заявило о повреждении или уничтожении более 50 иранских судов.
Под удары, помимо прочего, попали военные средства связи, производство баллистических ракет и беспилотников.
– Силы Centcom наносят удары по целям, чтобы ликвидировать аппарат безопасности иранского режима, отдавая приоритет местам, представляющим непосредственную угрозу, – говорится в сообщении.
В то же время советники президента США Дональда Трампа призывают его как можно быстрее завершить операцию. Они опасаются, что затяжной конфликт и рост цен на нефть вызовут политическую реакцию и повлияют на выборы в Конгресс.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном “практически завершена”, хотя окончательной победы еще не достигнуто.