С начала вооруженной операции против Ирана 28 февраля Соединенные Штаты нанесли удары по более чем 5 тыс. целей.

Такие цифры озвучили в Центральном командовании ВС США.

Как проходит операция США против Ирана

По данным командования, среди основных целей США в Иране – места расположения пусковых установок для баллистических ракет, систем ПВО, объекты Корпуса стражей исламской революции.

Кроме того, Центральное командование ВС США заявило о повреждении или уничтожении более 50 иранских судов.

Под удары, помимо прочего, попали военные средства связи, производство баллистических ракет и беспилотников.

– Силы Centcom наносят удары по целям, чтобы ликвидировать аппарат безопасности иранского режима, отдавая приоритет местам, представляющим непосредственную угрозу, – говорится в сообщении.

В то же время советники президента США Дональда Трампа призывают его как можно быстрее завершить операцию. Они опасаются, что затяжной конфликт и рост цен на нефть вызовут политическую реакцию и повлияют на выборы в Конгресс.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном “практически завершена”, хотя окончательной победы еще не достигнуто.

