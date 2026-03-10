Президент США Дональд Трамп заявив, що війна з Іраном “практично завершена”, хоча остаточної перемоги ще не досягнуто.

Про це він сказав у телефонному коментарі для CBS News, а також під час виступу перед республіканцями у Флориді, повідомляє The Guardian.

Заява Трампа про війну в Ірані

За словами Трампа, американсько-ізраїльська військова операція суттєво послабила іранські сили.

— Я думаю, що війна майже повністю завершена. У них немає ні флоту, ні зв’язку, ні військово-повітряних сил, — сказав президент США.

Водночас він зазначив, що поки що не оголошує місію США завершеною.

— Ми вже перемогли в багатьох аспектах, але перемогли недостатньо, — додав Трамп.

Президент також запевнив союзників у Республіканській партії, що військова операція США не переросте у тривалий конфлікт.

За його словами, це була “короткострокова операція”, необхідна для усунення загроз.

Попри заяви про можливе завершення війни, американські та ізраїльські літаки продовжують завдавати ударів по цілях на території Ірану.

Водночас у Тегеран на вулиці вийшли великі натовпи людей на підтримку нового верховного лідера країни Моджтаби Хаменеї.

Ескалація конфлікту на Близькому Сході вже спричинила різку реакцію світових енергетичних ринків.

За даними CNN, Financial Times та Axios, ціни на нафту вперше з 2022 року перевищили 100 доларів за барель.

Ф’ючерси на американську нафту зросли майже на 14,7%, а еталонна марка Brent подорожчала більш ніж на 12%, до приблизно 104 доларів за барель.

Інвестори побоюються перебоїв із постачанням енергоносіїв із Близького Сходу, зокрема через можливу загрозу судноплавству в Ормузькій протоці.

Зростання цін на нафту також вплинуло на фінансові ринки. Ф’ючерси на індекс Dow Jones втратили понад 850 пунктів, а індекси S&P 500 та Nasdaq знизилися приблизно на 1,7%.

На тлі енергетичної напруженості у США вже відчутно зросли ціни на пальне.

За даними Американської автомобільної асоціації, середня вартість бензину за тиждень підвищилася приблизно на 16%.

