Иран атаковал ракетами авиабазу Аль-Азрак в Иордании — пострадал немецкий лагерь
- Іранські балістичні ракети атакували авіабазу Аль-Азрак у Йорданії.
- Під удар потрапила німецька секція польового табору.
- Наразі незрозуміло, чи було пряме влучання, чи падіння уламків.
Иранские баллистические ракеты атаковали авиабазу Аль-Азрак в Иордании, где размещены немецкие военные.
Об этом сообщает издание Der Spiegel.
Атака Ирана на авиабазу в Иордании: что известно
По информации журналистов, во время иранского ракетного удара повреждено здание размещения немецкого контингента авиабазы Аль-Азрак в Иордании.
На данный момент точно не установлено, идет ли речь о прямом попадании баллистических ракет в базу или повреждения были вызваны обломками после работы противовоздушной обороны.
Известно, что в момент удара солдаты, находившиеся на территории авиабазы, были в укрытии, поэтому никто не пострадал.
Авиабаза считается относительно безопасным объектом, поскольку ее защищают американские системы ПВО. Кроме немецких, на базе Аль-Азрак также размещены подразделения ВВС США.
На базе Аль-Азрак Германия держит два самолета A400M в режиме ожидания. Они предназначены для того, чтобы в случае необходимости быстро обеспечить эвакуацию.
После атаки внимание приковано к тому, насколько безопасной остается эта локация для иностранного военного контингента.
Ранее 5 марта Иран уже атаковал объекты в регионе. Тогда беспилотники ударили по аэропорту в Нахичевани в Азербайджане.
В Министерстве иностранных дел Азербайджана подтвердили, что в результате атаки были ранены два мирных жителя.
По словам руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, удар был нанесен дальнобойным беспилотником Arash 2.
В Баку осудили атаку, подчеркнув, что она нарушает нормы международного права и усиливает напряженность в регионе. После этого в МИД Азербайджана вызвали посла Ирана для вручения ноты протеста.