Иранские баллистические ракеты атаковали авиабазу Аль-Азрак в Иордании, где размещены немецкие военные.

Об этом сообщает издание Der Spiegel.

Атака Ирана на авиабазу в Иордании: что известно

По информации журналистов, во время иранского ракетного удара повреждено здание размещения немецкого контингента авиабазы Аль-Азрак в Иордании.

Сейчас смотрят

На данный момент точно не установлено, идет ли речь о прямом попадании баллистических ракет в базу или повреждения были вызваны обломками после работы противовоздушной обороны.

Известно, что в момент удара солдаты, находившиеся на территории авиабазы, были в укрытии, поэтому никто не пострадал.

Авиабаза считается относительно безопасным объектом, поскольку ее защищают американские системы ПВО. Кроме немецких, на базе Аль-Азрак также размещены подразделения ВВС США.

На базе Аль-Азрак Германия держит два самолета A400M в режиме ожидания. Они предназначены для того, чтобы в случае необходимости быстро обеспечить эвакуацию.

После атаки внимание приковано к тому, насколько безопасной остается эта локация для иностранного военного контингента.

Ранее 5 марта Иран уже атаковал объекты в регионе. Тогда беспилотники ударили по аэропорту в Нахичевани в Азербайджане.

В Министерстве иностранных дел Азербайджана подтвердили, что в результате атаки были ранены два мирных жителя.

По словам руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, удар был нанесен дальнобойным беспилотником Arash 2.

В Баку осудили атаку, подчеркнув, что она нарушает нормы международного права и усиливает напряженность в регионе. После этого в МИД Азербайджана вызвали посла Ирана для вручения ноты протеста.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.