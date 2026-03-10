США заявили про ураження понад 5 000 цілей в Ірані від початку операції
- United States Central Command повідомило про понад 5000 уражених цілей в Ірані з початку операції 28 лютого.
- Серед них ракетні пускові установки, системи ППО та об’єкти Корпус вартових ісламської революції.
- Водночас у США зростають політичні дискусії щодо тривалості операції проти Ірану.
Від початку збройної операції проти Ірану 28 лютого Сполучені Штати завдали ударів по більш ніж 5 тис. цілей.
Такі цифри озвучили в Центральному командуванні ЗС США.
Як проходить операція США проти Ірану
За даними командування, серед основних цілей США в Ірані – місця розташування пускових установок для балістичних ракет, систем ППО, об’єкти Корпусу вартових ісламської революції.
Крім того, Центральне командування ЗС США заявило про пошкодження або знищення понад 50 іранських суден.
Під удари, крім іншого, потрапили військові засоби зв’язку, виробництво балістичних ракет та безпілотників.
– Сили Centcom завдають ударів по цілях, щоб ліквідувати апарат безпеки іранського режиму, надаючи пріоритет місцям, що становлять безпосередню загрозу, – йдеться у повідомленні.
Водночас радники президента США Дональда Трампа закликають його якнайшвидше завершити операцію. Вони побоюються, що затяжний конфлікт і зростання цін на нафту викличуть політичну реакцію та вплинуть на вибори до Конгресу.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що війна з Іраном “практично завершена”, хоча остаточної перемоги ще не досягнуто.