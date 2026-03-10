Обсудили взаимовыгодное сотрудничество: Сибига встретился с новоизбранным президентом Чили
- Глава МИД Андрей Сибига встретился с новоизбранным президентом Чили Хосе Антонио Кастом и передал ему личное сообщение от Владимира Зеленского.
- Во время встречи обсуждали сотрудничество в сферах сельского хозяйства, цифровизации и беспилотных технологий, а также мирные инициативы Украины.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, который сейчас находится с визитом в Чили, провел встречу с новоизбранным президентом этой страны Хосе Антонио Кастом.
Об этом сообщает МИД в сети Х.
Встреча Сибиги и президента Чили Каста
Министр рассказал, что передал избранному лидеру Чили личное сообщение от президента Владимира Зеленского, его наилучшие пожелания успеха и приглашение посетить Украину.
— Мы говорили о сферах, в которых мы можем усилить взаимовыгодное сотрудничество: от сельского хозяйства до цифровизации и беспилотных технологий. Украина готова тесно сотрудничать с новой администрацией, открыть новое качество отношений и реализовать весь их потенциал, — подчеркнул глава украинской дипломатии.
Андрей Сибига проинформировал Каста о ситуации в Украине и усилиях ради мира. По его словам, несмотря на российские атаки, наша страна удержала позиции и преодолела сложнейшую зиму.
Глава МИД отметил, что Украина будет приветствовать активную роль новой администрации Чили в мирных переговорах.
— Я благодарен Чили за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. В конце концов, речь идет не об Украине, а об общих принципах, — подчеркнул глава МИД.
Он добавил, что высоко ценит заверения со стороны Чили в том, что поддержка Украины и скорейшее восстановление мира остаются непоколебимыми.