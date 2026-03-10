Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, который сейчас находится с визитом в Чили, провел встречу с новоизбранным президентом этой страны Хосе Антонио Кастом.

Об этом сообщает МИД в сети Х.

Встреча Сибиги и президента Чили Каста

Министр рассказал, что передал избранному лидеру Чили личное сообщение от президента Владимира Зеленского, его наилучшие пожелания успеха и приглашение посетить Украину.

Сейчас смотрят

— Мы говорили о сферах, в которых мы можем усилить взаимовыгодное сотрудничество: от сельского хозяйства до цифровизации и беспилотных технологий. Украина готова тесно сотрудничать с новой администрацией, открыть новое качество отношений и реализовать весь их потенциал, — подчеркнул глава украинской дипломатии.

Андрей Сибига проинформировал Каста о ситуации в Украине и усилиях ради мира. По его словам, несмотря на российские атаки, наша страна удержала позиции и преодолела сложнейшую зиму.

Глава МИД отметил, что Украина будет приветствовать активную роль новой администрации Чили в мирных переговорах.

— Я благодарен Чили за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. В конце концов, речь идет не об Украине, а об общих принципах, — подчеркнул глава МИД.

Он добавил, что высоко ценит заверения со стороны Чили в том, что поддержка Украины и скорейшее восстановление мира остаются непоколебимыми.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.