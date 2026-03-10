Обговорили взаємовигідну співпрацю: Сибіга зустрівся з новообраним президентом Чилі
- Глава МЗС Андрій Сибіга зустрівся з новообраним президентом Чилі Хосе Антоніо Кастом і передав йому особисте повідомлення від Володимира Зеленського.
- Під час зустрічі обговорювали співпрацю у сферах сільського господарства, цифровізації та безпілотних технологій, а також мирні ініціативи України.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, що наразі перебуває з візитом у Чилі, провів зустріч з новообраним президентом цієї країни Хосе Антоніо Кастом.
Про це повідомляє МЗС у мережі Х.
Зустріч Сибіги і президента Чилі Каста
Міністр розповів, що передав обраному лідеру Чилі особисте повідомлення від президента Володимира Зеленського, його найкращі побажання успіху та запрошення відвідати Україну.
– Ми говорили про сфери, у яких ми можемо посилити взаємовигідну співпрацю: від сільського господарства до цифровізації та безпілотних технологій. Україна готова тісно співпрацювати з новою адміністрацією, відкрити нову якість відносин та реалізувати весь їх потенціал, – наголосив глава української дипломатії.
Андрій Сибіга поінформував Каста про ситуацію в Україні та зусилля заради миру. За його словами, попри російські атаки, наша країна втримала позиції та подолала найскладнішу зиму.
Глава МЗС зазначив, що Україна вітатиме активну роль нової адміністрації Чилі у мирних переговорах.
– Я вдячний Чилі за послідовну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Зрештою, йдеться не про Україну, а про спільні принципи, – наголосив очільник МЗС.
Він додав, що високо цінує запевнення з боку Чилі в тому, що підтримка України та якнайшвидше відновлення миру залишаються непохитними.