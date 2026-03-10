Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, що наразі перебуває з візитом у Чилі, провів зустріч з новообраним президентом цієї країни Хосе Антоніо Кастом.

Про це повідомляє МЗС у мережі Х.

Зустріч Сибіги і президента Чилі Каста

Міністр розповів, що передав обраному лідеру Чилі особисте повідомлення від президента Володимира Зеленського, його найкращі побажання успіху та запрошення відвідати Україну.

Зараз дивляться

– Ми говорили про сфери, у яких ми можемо посилити взаємовигідну співпрацю: від сільського господарства до цифровізації та безпілотних технологій. Україна готова тісно співпрацювати з новою адміністрацією, відкрити нову якість відносин та реалізувати весь їх потенціал, – наголосив глава української дипломатії.

Андрій Сибіга поінформував Каста про ситуацію в Україні та зусилля заради миру. За його словами, попри російські атаки, наша країна втримала позиції та подолала найскладнішу зиму.

Глава МЗС зазначив, що Україна вітатиме активну роль нової адміністрації Чилі у мирних переговорах.

– Я вдячний Чилі за послідовну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Зрештою, йдеться не про Україну, а про спільні принципи, – наголосив очільник МЗС.

Він додав, що високо цінує запевнення з боку Чилі в тому, що підтримка України та якнайшвидше відновлення миру залишаються непохитними.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.