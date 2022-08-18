Август, 18 в 1:05

Россияне пытаются лишить украинцев идентичности, когда уничтожает музеи, книги и памятники на оккупированных территориях Украины.

Об этом вечером 17 августа заявил президент Владимир Зеленский в обращении к университетскому сообществу Чили.

– Россия действительно стремится захватить территорию Украины. И эта территория нужна ей без украинцев. Разрушенный Мариуполь и еще десятки городов и сел Украины, массовые убийства в Буче и других городах на оккупированной территории – это не исключения из общей российской стратегии, это она и есть – российская стратегия в отношении Украины и украинцев, — сказал президент.

Он напомнил, что десятки тысяч украинцев месяцами содержатся в так называемых фильтрационных лагерях, устроенных российскими военными.

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– Тысячи украинских детей депортированы с территории, на которую зашла российская армия. Они вывезены в Россию, и российские чиновники пытаются сделать все, чтобы эти дети потеряли какую-либо связь со своими семьями и просто забыли, кто они есть, – добавил украинский лидер.

Президент в обращении к чилийскому народу заявил, что россияне на оккупированных территориях уничтожают памятники, книги и музеи, просто напоминающие об Украине.

— Делают все, чтобы люди были вынуждены отказаться от национальной идентичности, от своих стремлений, мечтаний и чтобы подчинились насилию и грабежу или погибли, – сказал он.

Президент добавил, что Украина уже потеряла десятки тысяч своих людей в этой войне, в том числе и совсем маленьких детей – несколько месяцев малышей, которых убивали российские ракеты, снаряды и пули.

— Россия не разбирает, кого убивать и над кем издеваться. Для нее все – одинаковые мишени. И это не эксцессы войны, это ее сознательная политика. Поэтому у нас нет другого выбора, кроме как воевать за жизнь украинцев, за то, чтобы в Украине не убивали за сине-желтую ленту на рюкзаке у подростка. И эта борьба может продолжаться только до победы, – резюмировал Владимир Зеленский.

Ранее в вечернем обращении к украинскому народу Владимир Зеленский заявил, что сейчас Украина “фактически с нуля” пытается выстроить дипломатические отношения со странами Латинской Америки.