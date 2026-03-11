Война в Иране замедлила производство Shahed в стране, но не остановила полностью – Bloomberg
- Война в Иране повлияла на возможности страны производить ударные дроны Shahed-136, уменьшив масштабы их изготовления.
- В то же время, это не остановило производство беспилотников полностью, поскольку иранцы могли в ожидании авиаударов перенести изготовление дронов под землю.
- При этом темпы производства баллистических ракет, вероятно, вообще близки к нулю.
Способность Ирана производить ударные дроны Shahed-136 снизилась из-за авиаударов США и Израиля, однако запасы остаются.
В Иране производство Shahed замедлилось, но не остановилось
Как пишет Bloomberg, у Ирана есть беспилотники на складе, но возможности их производства ограничены.
Издание, ссылаясь на высокопоставленного европейского чиновника, пишет, что причина не только в недостаточном количестве площадок или материалов, но и в том, что удары нарушили организацию и координацию крупномасштабного производства.
— Поскольку хуситы (боевики в Йемене, — Ред.) производят беспилотники под ударами, можно предположить, что иранцы также будут делать, хотя и не привычными им темпами, поскольку объекты приходится рассредоточивать и использовать импровизированные мастерские, — сказал старший научный сотрудник Королевского объединенного института военных институтов.
Другой аналитик RUSI, эксперт по наземной войне Боб Талласт, заявил, что Иран почти наверняка ожидал ударов высокоинтенсивной авиации и соответственно спланировал производственные мощности, например, разместив их под землей.
В то же время, как отмечает издание, Тегеран до войны имел арсенал из 2500 баллистических ракет, а сейчас выпустил около 700. Эти воздушные цели намного сложнее Шахедов, и требуют передовых возможностей по изготовлению, а также материалов, поэтому темпы их производства, вероятно, сейчас близки к нулю, отметил источник.