Здатність Ірану виробляти ударні дрони Shahed-136 зменшилася через авіаудари США та Ізраїлю, проте запаси залишаються.

В Ірані виробництво Shahed сповільнилося, але не зупинилося

Як пише Bloomberg, Іран має безпілотники на складі, проте можливості їх виробництва обмежені.

Видання, посилаючись на високопоставленого європейського чиновника, пише, що причина не лише у недостатній кількості майданчиків чи матеріалів, а й у тому, що удари порушили організацію та координацію для великомасштабного виробництва.

Зараз дивляться

– Оскільки хусити (бойовики у Ємені, – Ред.) виробляють безпілотники під бомбардуваннями, можна припустити, що іранці будуть робити так само, хоча й не тими ж темпами, як раніше, оскільки об’єкти доводиться розосереджувати та використовувати імпровізовані майстерні, – сказав старший науковий співробітник Королівського об’єднаного інституту військових сил у Великій Британії Сід Каушал.

Інший аналітик RUSI, експерт з наземної війни Боб Талласт, заявив, що Іран майже напевно очікував ударів високоінтенсивної авіації та відповідно спланував виробничі потужності, наприклад, розмістивши їх під землею.

Водночас, як зазначає видання, Тегеран до війни мав арсенал із 2500 балістичних ракет, а наразі випустив близько 700. Ці повітряні цілі набагато складніші, ніж Шахеди, вимагають передових можливостей виготовлення, а також матеріалів, тому темпи їхнього виробництва, ймовірно, зараз близькі до нуля, зазначило джерело.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.