Американский президент Дональд Трамп заявил, что окончание войны в Иране зависит от него.

Об этом пишет издание Axios.

Трамп о войне в Иране

Дональд Трамп заявил, что война с Ираном закончится в скором времени, поскольку практически не осталось ничего, по чему можно было бы нанести удары.

— Когда я захочу, чтобы это закончилось, это закончится, — сказал Трамп.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил в среду, что война в Иране будет продолжаться столько, сколько потребуется, пока не будут достигнуты все цели.

Израильские и американские чиновники заявляют, что готовятся как минимум к двум неделям ударов по Ирану. Сам Трамп отказался указать сроки окончания войны.

Во вторник США получили разведданные, что Иран начал устанавливать мины в Ормузском проливе. Отмечается, что их пока небольшое количество.

Трамп сообщил Axios, что американские удары во вторник уничтожили 16 минных лодок и сорвали планы Ирана.

Командующий Центральным командованием Вооруженных сил США адмирал Брэд Купер заявил, что миссия Америки заключается в том, чтобы лишить Иран возможности препятствовать судоходству в Ормузском проливе.

В речи 28 февраля, когда он объявил о первых ударах по Ирану, Трамп назвал четыре военные цели США:

уничтожить ракеты и сравнять с землей ракетную промышленность Ирана;

уничтожить иранский флот;

сделать так, чтобы “террористические прокси Ирана” больше не могли дестабилизировать регион или мир.

сделать так, чтобы Иран не создал ядерное оружие.

Ранее сообщалось, что с начала военной операции против Ирана 28 февраля США атаковали более 5 тыс. целей.

