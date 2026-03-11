Трамп заявил, что может завершить войну с Ираном “когда захочет”
- Президент Дональд Трамп заявил, что США нанесли удары по большинству важных целей в Иране.
- Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что операция продлится столько, сколько потребуется для достижения целей.
- Американские и израильские чиновники готовятся как минимум к двум неделям ударов по Ирану.
Американский президент Дональд Трамп заявил, что окончание войны в Иране зависит от него.
Об этом пишет издание Axios.
Трамп о войне в Иране
Дональд Трамп заявил, что война с Ираном закончится в скором времени, поскольку практически не осталось ничего, по чему можно было бы нанести удары.
— Когда я захочу, чтобы это закончилось, это закончится, — сказал Трамп.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил в среду, что война в Иране будет продолжаться столько, сколько потребуется, пока не будут достигнуты все цели.
Израильские и американские чиновники заявляют, что готовятся как минимум к двум неделям ударов по Ирану. Сам Трамп отказался указать сроки окончания войны.
Во вторник США получили разведданные, что Иран начал устанавливать мины в Ормузском проливе. Отмечается, что их пока небольшое количество.
Трамп сообщил Axios, что американские удары во вторник уничтожили 16 минных лодок и сорвали планы Ирана.
Командующий Центральным командованием Вооруженных сил США адмирал Брэд Купер заявил, что миссия Америки заключается в том, чтобы лишить Иран возможности препятствовать судоходству в Ормузском проливе.
В речи 28 февраля, когда он объявил о первых ударах по Ирану, Трамп назвал четыре военные цели США:
- уничтожить ракеты и сравнять с землей ракетную промышленность Ирана;
- уничтожить иранский флот;
- сделать так, чтобы “террористические прокси Ирана” больше не могли дестабилизировать регион или мир.
- сделать так, чтобы Иран не создал ядерное оружие.
Ранее сообщалось, что с начала военной операции против Ирана 28 февраля США атаковали более 5 тыс. целей.