Недавно Израиль нанес удар по иранскому ядерному объекту, где режим работал над “критически важными возможностями для разработки ядерного оружия”.

Израиль атаковал ядерный объект Ирана

Речь идет об объекте вблизи Тегерана, идентифицированном военными как комплекс Талеган. Именно он был поражен во время волн ударов, которые Военно-воздушные силы Израиля совершили в этом районе за последние несколько дней, пишет Times of Israel.

— Армия обороны Израиля утверждает, что в последние годы Иран использовал эту площадку для разработки передовых взрывчатых веществ и проведения секретных экспериментов в рамках проекта AMAD — якобы секретной программы разработки ядерного оружия Ирана, — пишет издание.

Известно, что комплекс Талеган был атакован Израилем в октябре 2024 года во время ответного удара на ракетное нападение Ирана на Израиль в начале того же месяца.

Военные утверждают, что недавно обнаружили, что Иран “принял меры по восстановлению комплекса” после прошлых ударов.

– Иранский режим продолжает прилагать усилия для развития возможностей, необходимых для разработки ядерного оружия, – заявляют в ЦАХАЛе, добавляя, что недавний удар является частью серии операций, направленных на дальнейшее разрушение ядерных целей иранского террористического режима.

