Ливанская парамилитарная исламистская организация Хезболла наносит удары по Израилю, в ответ ЦАХАЛ атакует Ливан.

Хезболла выпустила более 100 ракет по Израилю, ЦАХАЛ ответил

Как пишет газета The Times of Israel и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), вечером в среду, 11 марта, Хезболла выпустила большой залп из около 100 ракет по северному Израилю из Ливана. Также несколько баллистических ракет запустил Иран.

В результате обстрела севера Израиля два человека получили легкие ранения. В частности, есть попадание в здание, заявили спасательные службы страны.

Тем временем ЦАХАЛ сообщил, что Военно-воздушные силы Израиля наносят удары по пусковым установкам и другой инфраструктуре Хезболлы на всей территории Ливана. Там отметили, что под обстрелом находится район Дахие в Бейруте, который считается оплотом группировки.

— Армия обороны Израиля не потерпит никакого вреда израильским гражданским лицам и силой ответит на любую угрозу, которая возникает для государства Израиль, – говорится в сообщении военных.

В ЦАХАЛ отметили, что командование тыла вместе с аварийно-спасательными группами работают на местах ударов на севере Израиля.

Напомним, что 2 марта Хезболла заявила о “мести за кровь верховного лидера мусульман Али Хаменеи” и атаковала Израиль, в ответ ЦАХАЛ объявил наступательную кампанию.

