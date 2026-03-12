Нещодавно Ізраїль завдав удару по іранському ядерному об’єкту, де режим працював над “критично важливими можливостями для розробки ядерної зброї”.

Ізраїль атакував ядерний об’єкт Ірану

Йдеться про об’єкт поблизу Тегерана, ідентифікований військовими як комплекс Талеган. Саме він був уражений під час хвиль ударів, які Військово-повітряні сили Ізраїлю здійснили в цьому районі протягом останніх кількох днів, пише Times of Israel.

– Армія оборони Ізраїлю стверджує, що в останні роки Іран використовував цей майданчик для “розробки передових вибухових речовин та проведення секретних експериментів у рамках проекту AMAD” – нібито секретної програми розробки ядерної зброї Ірану, – пише видання.

Відомо, що раніше комплекс Талеган був атакований Ізраїлем у жовтні 2024 року під час удару у відповідь на ракетний напад Ірану на Ізраїль на початку того ж місяця.

Військові стверджують, що нещодавно виявили, що Іран “вжив заходів для відновлення комплексу” після цих ударів.

– Іранський режим продовжує докладати зусиль для розвитку можливостей, необхідних для розробки ядерної зброї, – заявляють у ЦАХАЛі, додаючи, що нещодавній удар є частиною серії операцій, спрямованих на подальше руйнування ядерних прагнень іранського терористичного режиму.

