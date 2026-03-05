США и Канада поднимали истребители из-за российских Ту-142 у Аляски
- NORAD обнаружило и отследило два российских самолета Ту-142 в зонах идентификации ПВО Аляски и Канады.
- США и Канада подняли истребители F-35, F-22 и CF-18 вместе с самолетами поддержки для идентификации и сопровождения российских самолетов.
- Российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не входили в суверенное пространство США или Канады.
Два российских военных самолета ТУ-142 заметили в зонах идентификации противовоздушной обороны (ADIZ) Аляски и Канады.
Об этом сообщает Североамериканское командование аэрокосмической обороны (NORAD).
Самолеты РФ ТУ-142 у Аляски и Канады: что известно
В NORAD отметили, что в связи с этим задействовали в регионе свою авиацию:
- два истребителя F-35 ВВС США;
- два истребителя F-22;
- четыре самолета-заправщика KC-135;
- один самолет AWACS E-3;
- два канадских истребителя CF-18;
- один самолет-заправщик CC-150.
Самолеты США и Канады провели идентификацию и перехват российских ТУ-142 и подтвердили, что российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не входили в воздушное пространство США или Канады.
– Такая деятельность России в зоне ПВО Аляски и Канады происходит регулярно и не рассматривается как угроза, – подчеркнули в сообщении.
Там отметили, что зона ADIZ начинается там, где заканчивается суверенное воздушное пространство, и представляет собой определенный участок международного пространства, требующий идентификации всех воздушных судов в интересах национальной безопасности.
Для отслеживания того, что происходит в этой зоне, военные используют многоуровневую оборонную сеть из спутников, наземных и воздушных радаров, а также истребителей. Там также предупредили, что командование готово отреагировать надлежащим образом для защиты Северной Америки.
Напомним, в декабре Польша перехватила самолет РФ и временно закрыла небо из-за объектов из Беларуси.
Ранее НАТО поднимало истребители из-за пролета российских Ту-95МС над Норвежским морем.