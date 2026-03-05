Два российских военных самолета ТУ-142 заметили в зонах идентификации противовоздушной обороны (ADIZ) Аляски и Канады.

Об этом сообщает Североамериканское командование аэрокосмической обороны (NORAD).

Самолеты РФ ТУ-142 у Аляски и Канады: что известно

В NORAD отметили, что в связи с этим задействовали в регионе свою авиацию:

Сейчас смотрят

два истребителя F-35 ВВС США;

два истребителя F-22;

четыре самолета-заправщика KC-135;

один самолет AWACS E-3;

два канадских истребителя CF-18;

один самолет-заправщик CC-150.

Самолеты США и Канады провели идентификацию и перехват российских ТУ-142 и подтвердили, что российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не входили в воздушное пространство США или Канады.

– Такая деятельность России в зоне ПВО Аляски и Канады происходит регулярно и не рассматривается как угроза, – подчеркнули в сообщении.

Там отметили, что зона ADIZ начинается там, где заканчивается суверенное воздушное пространство, и представляет собой определенный участок международного пространства, требующий идентификации всех воздушных судов в интересах национальной безопасности.

Для отслеживания того, что происходит в этой зоне, военные используют многоуровневую оборонную сеть из спутников, наземных и воздушных радаров, а также истребителей. Там также предупредили, что командование готово отреагировать надлежащим образом для защиты Северной Америки.

Напомним, в декабре Польша перехватила самолет РФ и временно закрыла небо из-за объектов из Беларуси.

Ранее НАТО поднимало истребители из-за пролета российских Ту-95МС над Норвежским морем.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.