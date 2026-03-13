Про плани інвестувати понад $25 млрд у військові об’єкти в Арктичному регіоні оголосив прем’єр-міністр Канади Марк Карні.

Це відбувається у межах зобов’язання суттєво збільшити видатки на оборону до 2035 року, пише Financial Times.

– Канада бере на себе повну відповідальність за захист нашого суверенітету в Арктиці. Після десятиліть обмежених і фрагментарних інвестицій на півночі новий уряд Канади діє з масштабом амбіцій, гідним цього величезного регіону та його народів, – повідомив він.

Зазначається, що Канада спрямує більшу частину з 35 млрд канадських доларів ($25,7 млрд) на створення “баз передового розгортання” в арктичних громадах Єллоунайф, Інувік та Ікалуїт. Ці заходи мають дозволити Збройним силам Канади захищати регіон самостійно, не покладаючись на допомогу союзників.

Варто зазначити, що в оборонному порядку денному Оттави питання безпеки Арктичного регіону піднялося через загрози з боку РФ. Також на рішення вплинула експансіоністська риторика президента США Дональда Трампа та кліматичні зміни, які роблять північні території більш доступними.

За словами прем’єра, кошти спрямують на модернізацію аеродромів, будівництво нових або перепрофілювання наявних ангарів, створення сховищ для боєприпасів і палива. До того ж передбачено зведення житла для військових, складів та розвиток інформаційних технологій.

Зазначені кошти були передбачені планом модернізації системи Norad ще у 2022 році, однак раніше Оттава не уточнювала, як саме і де вони будуть витрачені. Крім того, уряд Карні пообіцяв збільшити загальні витрати на оборону до 5% ВВП до 2035 року.

