В случае дальнейшего нарушения европейского воздушного пространства Россией страны могут начать сбивать российские дроны или самолеты, такое развитие событий не исключает президент Чехии Петр Павел.

Петр Павел в интервью The Times рассказал, что не исключает сбивания самолетов и дронов РФ в случае нарушения ими авиапространства ЕС.

— Я считаю, что наступит момент, если эти нарушения (авиапространства ЕС со стороны РФ, — Ред.) будут продолжаться, когда нам придется принять более жесткие меры, включая потенциальное сбивание российского самолета или беспилотников. Россия не разрешит повторных нарушений своего воздушного пространства. И мы должны сделать то же самое, – заявил Павел.

Кроме того, он отметил, что эти нарушения европейского авиапространства являются “преднамеренными, хорошо спланированными и сосредоточенными на нескольких целях”.

– Одна из них – показать, что Россия может это сделать. Другое – проверить нашу систему противовоздушной обороны. Но это также испытывает нашу решимость действовать в целях самообороны, – отметил президент.

Напомним, что российские самолеты и дроны не один раз нарушали европейское воздушное пространство. Так, в Германии аэропорт Мюнхена, второй по размеру в стране, также несколько раз приостанавливал работу из-за появления неизвестных дронов.

Подобные инциденты происходили в Дании и Норвегии, где беспилотники неоднократно замечали аэропорты и критически важные объекты.

Далее Россия продолжила усиливать военное присутствие и разведывательную активность в Европе. В пятницу, 31 октября, польские истребители перехватили российский самолет-разведчик Ил-20 над Балтийским морем.

