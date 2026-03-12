Європейські держави, що не межують безпосередньо з Росією та її союзником Білоруссю, не завжди усвідомлюють рівень загроз, який виникає через таке сусідство.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел після відвідання кордону між Литвою та Білоруссю.

Петр Павел про загрози від РФ та Білорусі

– Людина з Центральної Європи часто не усвідомлює, про який масштаб завдань йдеться, – зауважив Павел.

Серед гібридних загроз він окремо виділив керовану державою нелегальну міграцію з територій Росії та Білорусі, мета якої полягає у дестабілізації сусідніх країн.

– Ці переходи кордону організовуються навмисно, щоб не лише навантажити прикордонну службу, але й дестабілізувати державу через велику кількість мігрантів, про яких потрібно дбати, – зауважив політик.

Він також наголосив на серйозній загрозі для авіації через порушення повітряного простору та згадав міжнародний аеропорт у Вільнюсі, де це може створити небезпеку для авіаційного руху.

Головним враженням від зустрічі з президентом Литви Гітанасом Науседою та іншими лідерами Павел назвав “зовсім інший погляд на ситуацію”, ніж у Чехії.

За його словами, у країнах Балтії не ведуть дискусій щодо походження загрози чи оцінки ризиків.

Незалежно від політичної приналежності, громадяни та політичні представники підтримують збільшення витрат на оборону на всіх рівнях.

– Так само тут ніхто не сумнівається в необхідності підтримувати Україну – усіма можливими способами. Вони зобов’язалися витрачати щонайменше чверть відсотка свого ВВП на допомогу Україні, і вони цього дотримуються, навіть перевищують ці показники, – наголосив президент Чехії.

Президент Чехії додав, що країни Балтії беруть участь у механізмі під управлінням НАТО, який об’єднує кошти союзників для закупівлі американської зброї, боєприпасів та обладнання для України.

