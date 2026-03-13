Нафтогаз окончательно выиграл в Верховном суде Швейцарии процесс против Газпрома на $1,4 млрд.

Решение Верховного суда Швейцарии по Газпрому

Заявление российского Газпрома об отмене арбитражного решения от 16 июня 2025 года полностью отклонил Федеральный Верховный суд Швейцарии. Таким образом, РФ должна уплатить Нафтогазу более $1,4 млрд задолженности за услуги по организации транспортировки природного газа и проценты.

Кроме того, суд обязал российскую компанию уплатить судебные издержки в размере 200 тыс. швейцарских франков, а также компенсировать Нафтогазу 250 тыс. швейцарских франков расходов, понесенных в производстве перед Федеральным Верховным судом.

В июле 2025 года Газпром инициировал производство об отмене арбитражного решения и одновременно обратился с ходатайством о приостановлении его исполнения до завершения рассмотрения дела.

В ноябре 2025 года Федеральный Верховный суд Швейцарии отклонил ходатайство о приостановлении исполнения. Суд полностью отклонил жалобу Газпрома по существу.

Таким образом, высшая судебная инстанция Швейцарии подтвердила арбитражное решение и окончательно отклонила аргументы российской стороны.

— Нафтогаз и дальше будет работать над принудительным исполнением этого решения и продолжает ряд других процессов против страны-агрессора, — отметил глава правления НАК Нафтогаз Украины Сергей Корецкий.

Напомним, что согласно Соглашению об организации транспортировки природного газа от 2019 года, Нафтогаз был обязан организовывать транзит природного газа через территорию Украины для Газпрома до прекращения действия Соглашения 1 января 2025 года.

В мае 2022 года в результате действий РФ организация транзита газа через точку входа Сохрановка стала невозможной. Несмотря на это, Нафтогаз продолжил предоставлять предусмотренные Соглашением услуги по транзиту газа через пункт входа Суджа. Несмотря на это, Газпром отказался платить в полном объеме плату за организацию транспортировки газа, чем нарушил свои договорные обязательства.

В сентябре 2022 года Нафтогаз инициировал арбитражное производство в Швейцарии в соответствии с Регламентом Международной торговой палаты (ICC), как это предусмотрено Соглашением.

В июне 2025 года арбитражный трибунал с местом арбитража в Швейцарии принял окончательное решение, признав Газпром полностью ответственным за невыполнение своих платежных обязательств и установив отсутствие каких-либо обоснованных оснований для неуплаты.

Суд обязал Газпром оплатить задолженность за услуги по организации транспортировки газа, проценты и сумму арбитражных расходов.

