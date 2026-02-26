Украина впервые сможет получить партию сжиженного природного газа через терминал в литовской Клайпеде.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

LNG для Украины через Клайпеду: что известно

Денис Шмыгаль отметил, что речь идет о том, что группа Нафтогаз в сотрудничестве с литовской Ignitis Group обеспечит поставку в Украину 90 млн кубов уже до конца марта этого года.

– Диверсифицируем маршруты поставок. Усиливаем гибкость и устойчивость нашей системы. Это особенно важно на фоне ежедневных российских атак против нашей энергетической инфраструктуры. Спасибо Литве и партнерам за сотрудничество! – подчеркнул вице-премьер.

Он добавил, что Украина также работает над развитием других региональных маршрутов поставок, в частности – Вертикального газового коридора.

По его словам, Украина и партнеры строят новую энергетическую безопасность Европы, где не будет места “российской молекуле”, а мы станем одним из энергетических хабов региона.

В то же время председатель правления НАК Нафтогаз Сергей Корецкий сообщил, что Нафтогаз самостоятельно доставит в Украину 90 млн куб. м LNG из США в течение февраля-марта.

Он пояснил, что Нафтогаз систематически работает над диверсификацией поставок газа, расширяя как источники, так и маршруты импорта.

– Безусловно, работаем для стабильного прохождения этого, самого тяжелого, отопительного сезона, но уже сегодня делаем практические шаги для подготовки к следующей зиме. Шаг за шагом, – подытожил Корецкий.

Напомним, о том, что Украина получит партию американского газа через Литву, стало известно еще в ноябре 2025 года.

Ранее, 16 ноября 2025 года, президент Владимир Зеленский анонсировал поставки газа из Греции в Украину.

