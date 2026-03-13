Нафтогаз остаточно виграв у Верховному суді Швейцарії процес проти Газпрому на $1,4 млрд.

Рішення Верховного суду Швейцарії щодо Газпрому

Заяву російського Газпрому про скасування арбітражного рішення від 16 червня 2025 року повністю відхилив Федеральний Верховний суд Швейцарії. Тож РФ повинна сплатити Нафтогазу понад $1,4 млрд заборгованості за послуги з організації транспортування природного газу плюс відсотки.

Крім того, суд зобов’язав російську компанію сплатити судові витрати у розмірі 200 тис. швейцарських франків, а також компенсувати Нафтогазу 250 тис. швейцарських франків витрат, понесених у провадженні перед Федеральним Верховним судом.

Зазначається, що у липні 2025 року Газпром ініціював провадження про скасування арбітражного рішення та одночасно звернувся з клопотанням про призупинення його виконання до завершення розгляду справи.

У листопаді 2025 року Федеральний Верховний суд Швейцарії відхилив клопотання про призупинення виконання. Наразі Суд повністю відхилив скаргу Газпрому по суті.

Таким чином, найвища судова інстанція Швейцарії підтвердила чинність арбітражного рішення та остаточно відхилила аргументи російської сторони.

– Нафтогаз і надалі працюватиме над примусовим виконанням цього рішення та продовжує низку інших процесів проти країни-агресора, – зазначив голова правління НАК Нафтогаз України Сергій Корецький.

Нагадаємо, що відповідно до Угоди про організацію транспортування природного газу від 2019 року Нафтогаз був зобов’язаний організовувати транзит природного газу територією України для Газпрому до припинення дії Угоди 1 січня 2025 року.

У травні 2022 року внаслідок дій РФ організація транзиту газу через точку входу Сохранівка стала неможливою. Попри це, Нафтогаз продовжив надавати передбачені Угодою послуги з транзиту газу через пункт входу Суджа. Незважаючи на це, Газпром відмовився сплачувати в повному обсязі плату за організацію транспортування газу, чим порушив свої договірні зобов’язання.

У вересні 2022 року Нафтогаз ініціював арбітражне провадження у Швейцарії відповідно до Регламенту Міжнародної торгової палати (ICC), як це передбачено Угодою.

У червні 2025 року арбітражний трибунал із місцем арбітражу у Швейцарії ухвалив Остаточне рішення, визнавши Газпром повністю відповідальним за невиконання своїх платіжних зобов’язань та встановивши відсутність будь-яких обґрунтованих підстав для несплати.

Трибунал зобов’язав Газпром сплатити заборгованість за послуги з організації транспортування газу, відсотки та суму арбітражних витрат.

