В ночь на 14 марта взрывы прогремели в районе Афипского НПЗ, расположенного в Краснодарском крае РФ. Завод атаковали неизвестные дроны.

Об этом пишут российские паблики и мониторинговые каналы.

Атака на Афипский НПЗ: что известно

Местные жители сообщали о серии сильных взрывов. Позже стало известно, что беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае.

В результате ударов на предприятии вспыхнул масштабный пожар.

На видео, опубликованном в интернете, виден пожар на одной из колонн установки АТ-22/4 на Афипском заводе, а также утечка газа из прилегающей эстакады.

Эта установка является ключевым узлом НПЗ, с которого начинается технологический процесс переработки нефти.

Напомним, в ночь на 14 декабря Силы обороны нанесли удар по объектам Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае России.

Эту информацию подтвердил Генштаб ВСУ. Там отметили, что удар был нанесен с целью снижения наступательного потенциала российской армии и затруднения ее логистического обеспечения.

Афипский НПЗ — крупный нефтеперерабатывающий завод в России, расположенный вблизи поселка Афипский в Краснодарском крае.

Его проектная мощность составляет 6,25 млн тонн переработки нефти в год.

Предприятие входит в группу компаний Сафмар и является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов на юге России.

Завод специализируется на производстве бензина и дизельного топлива.

