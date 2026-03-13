На Афипском НПЗ в РФ произошел масштабный пожар: завод атаковали дроны
- В ночь на 14 марта беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ.
- После серии взрывов на предприятии разразился масштабный пожар.
В ночь на 14 марта взрывы прогремели в районе Афипского НПЗ, расположенного в Краснодарском крае РФ. Завод атаковали неизвестные дроны.
Об этом пишут российские паблики и мониторинговые каналы.
Атака на Афипский НПЗ: что известно
Местные жители сообщали о серии сильных взрывов. Позже стало известно, что беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае.
В результате ударов на предприятии вспыхнул масштабный пожар.
На видео, опубликованном в интернете, виден пожар на одной из колонн установки АТ-22/4 на Афипском заводе, а также утечка газа из прилегающей эстакады.
Эта установка является ключевым узлом НПЗ, с которого начинается технологический процесс переработки нефти.
Напомним, в ночь на 14 декабря Силы обороны нанесли удар по объектам Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае России.
Эту информацию подтвердил Генштаб ВСУ. Там отметили, что удар был нанесен с целью снижения наступательного потенциала российской армии и затруднения ее логистического обеспечения.
Афипский НПЗ — крупный нефтеперерабатывающий завод в России, расположенный вблизи поселка Афипский в Краснодарском крае.
Его проектная мощность составляет 6,25 млн тонн переработки нефти в год.
Предприятие входит в группу компаний Сафмар и является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов на юге России.
Завод специализируется на производстве бензина и дизельного топлива.