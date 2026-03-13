На Афіпському НПЗ в РФ масштабна пожежа: завод атакували дрони
- У ніч проти 14 березня безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ.
- Після серії вибухів на підприємстві спалахнула масштабна пожежа.
У ніч проти 14 березня вибухи пролунали в районі Апіпського НПЗ, що розташований у Краснодарському краї РФ. Завод атакували невідомі дрони.
Про це пишуть російські пабліки і моніторингові канали.
Атака на Афіпський НПЗ: що відомо
Місцеві жителі повідомляли про серію сильних вибухів. Пізніше стало відомо, що безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї.
Унаслідок ударів на підприємстві спалахнула масштабна пожежа.
На відео, оприлюдненому в інтернеті, видно пожежу на одній із колон установки АТ-22/4 на Афіпському заводі, а також витік газу з прилеглої естакади.
Ця установка є ключовим вузлом НПЗ, з якого починається технологічний процес переробки нафти.
Нагадаємо, у ніч на 14 грудня Сили оборони завдали удару по потужностях Афіпського нафтопереробного заводу у Краснодарському краї Росії.
Цю інформацію підтвердив Генштаб ЗСУ. Там зазначили, що удар було здійснено з метою зниження наступального потенціалу російської армії та ускладнення її логістичного забезпечення.
Афіпський НПЗ – великий нафтопереробний завод у Росії, розташований поблизу селища Афіпський у Краснодарському краї.
Його проєктна потужність становить 6,25 млн тонн переробки нафти на рік.
Підприємство входить до групи компаній Сафмар і є одним із найбільших нафтопереробних заводів на півдні Росії.
Завод спеціалізується на виробництві бензину та дизельного пального.