У ніч проти 14 березня вибухи пролунали в районі Апіпського НПЗ, що розташований у Краснодарському краї РФ. Завод атакували невідомі дрони.

Про це пишуть російські пабліки і моніторингові канали.

Атака на Афіпський НПЗ: що відомо

Місцеві жителі повідомляли про серію сильних вибухів. Пізніше стало відомо, що безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї.

Унаслідок ударів на підприємстві спалахнула масштабна пожежа.

На відео, оприлюдненому в інтернеті, видно пожежу на одній із колон установки АТ-22/4 на Афіпському заводі, а також витік газу з прилеглої естакади.

Ця установка є ключовим вузлом НПЗ, з якого починається технологічний процес переробки нафти.

Нагадаємо, у ніч на 14 грудня Сили оборони завдали удару по потужностях Афіпського нафтопереробного заводу у Краснодарському краї Росії.

Цю інформацію підтвердив Генштаб ЗСУ. Там зазначили, що удар було здійснено з метою зниження наступального потенціалу російської армії та ускладнення її логістичного забезпечення.

Афіпський НПЗ – великий нафтопереробний завод у Росії, розташований поблизу селища Афіпський у Краснодарському краї.

Його проєктна потужність становить 6,25 млн тонн переробки нафти на рік.

Підприємство входить до групи компаній Сафмар і є одним із найбільших нафтопереробних заводів на півдні Росії.

Завод спеціалізується на виробництві бензину та дизельного пального.

