Послы стран Европейского Союза приступили к письменной процедуре продления индивидуальных санкций против России, введенных из-за агрессии против Украины.

Об этом сообщает информационное агентство Укринформ.

Индивидуальные санкции против РФ: что известно

По данным Укринформа, послы стран-членов ЕС, которые собираются в формате COREPER II, работают над продлением индивидуальных санкций против России, связанных с территориальной целостностью Украины.

Сейчас смотрят

На основе анонимности европейский чиновник сообщил информационному агентству, что письменная процедура утверждения продления указанных санкций была запущена 14 марта.

Речь идет о продлении санкций для более 2500 человек, связанных с нарушением Россией территориальной целостности Украины.

В то же время, редактор Радио Свобода по вопросам Европы Рикард Йозвяк ранее отмечал, что в случае отсутствия возражений со стороны государств ЕС после 10:00 14 марта, санкции будут продлены.

Впоследствии он сообщил, что возражений не было, а значит, ограничения продолжат, не исключая никого из санкционного списка.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение Соединенных Штатов Америки временно ослабить санкции на продажу российской нефти может принести РФ около $10 млрд.

Президент подчеркнул, что на фоне ослабления санкций со стороны США необходимо преодолеть блокировку 20-го пакета санкций против России.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.