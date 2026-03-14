Послы ЕС запустили процедуру продления санкций против России — СМИ
Послы стран Европейского Союза приступили к письменной процедуре продления индивидуальных санкций против России, введенных из-за агрессии против Украины.
Об этом сообщает информационное агентство Укринформ.
Индивидуальные санкции против РФ: что известно
По данным Укринформа, послы стран-членов ЕС, которые собираются в формате COREPER II, работают над продлением индивидуальных санкций против России, связанных с территориальной целостностью Украины.
На основе анонимности европейский чиновник сообщил информационному агентству, что письменная процедура утверждения продления указанных санкций была запущена 14 марта.
Речь идет о продлении санкций для более 2500 человек, связанных с нарушением Россией территориальной целостности Украины.
В то же время, редактор Радио Свобода по вопросам Европы Рикард Йозвяк ранее отмечал, что в случае отсутствия возражений со стороны государств ЕС после 10:00 14 марта, санкции будут продлены.
Впоследствии он сообщил, что возражений не было, а значит, ограничения продолжат, не исключая никого из санкционного списка.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение Соединенных Штатов Америки временно ослабить санкции на продажу российской нефти может принести РФ около $10 млрд.
Президент подчеркнул, что на фоне ослабления санкций со стороны США необходимо преодолеть блокировку 20-го пакета санкций против России.