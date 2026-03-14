Посли країн Європейського Союзу розпочали письмову процедуру продовження індивідуальних санкцій проти Росії, запроваджених через агресію проти України.

Про це повідомляє інформаційне агентство Укрінформ.

Індивідуальні санкції проти РФ: що відомо

За даними Укрінформу, посли країн-членів ЄС, які збираються у форматі COREPER ІІ, працюють над продовженням індивідуальних санкцій проти Росії, пов’язаних із територіальною цілісністю України.

На засадах анонімності європейський чиновник повідомив інформаційному агентству, що письмову процедуру затвердження продовження вказаних санкцій було запущено 14 березня.

Йдеться про продовження санкцій для понад 2500 осіб, пов’язаних із порушенням Росією територіальної цілісності України.

Водночас редактор Радіо Свобода з питань Європи Рікард Йозвяк раніше зазначав, що у разі відсутності заперечень з боку держав ЄС після 10:00 14 березня, санкції буде продовжено.

Згодом він повідомив, що заперечень не було, а отже обмеження продовжать, не виключаючи нікого із санкційного списку.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення Сполучених Штатів Америки тимчасово послабити санкції на продаж російської нафти може принести РФ близько $10 млрд.

Президент наголосив, що на тлі послаблення санкцій з боку США, необхідно подолати блокування 20-го пакету санкцій проти Росії.

