Украина применила санкции против российских судей, которые незаконно осуждали украинских военнопленных.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента Украины.

Санкции против российских судей

Так, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о применении санкций против российских судей, а также продлил санкции против российских компаний.

Сейчас смотрят

В санкционный пакет внесены имена 41 судьи, из которых 38 – граждане России, еще трое – коллаборационисты. Эти судьи выносили незаконные приговоры о заключении военнопленных. Они также оправдывают российскую войну против Украины.

В санкционном списке значится российский судья, который за неделю вынес приговоры девяти украинским военнопленным по сфабрикованным делам о терроризме.

Также под санкциями бывшие украинцы, которые во временно оккупированном Донецке приговорили к смертной казни добровольцев: двух британцев и одного марокканца, которые воевали в составе ВСУ и попали в российский плен. Среди судей из санкционного списка есть те, кто принимал незаконные решения в отношении общественных деятелей, активистов и журналистов за их политические и религиозные убеждения.

— Санкции против так называемых судей, которые штампуют политически мотивированные приговоры нашим гражданам, воинам, — это вопрос справедливости. Особенно позорно видеть среди них бывших украинцев, которые сознательно стали коллаборационистами и превратили суд в инструмент репрессий, — отметил уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Продление санкций против компаний РФ

Владимир Зеленский продлил действие санкций, срок которых истекает, против 11 российских компаний. Санкции в отношении них были введены в 2021 и 2023 годах. За это время три компании из того списка полностью ликвидированы, что демонстрирует важность применения санкций, отмечают в Офисе президента.

Санкции продлили в отношении: предприятия, занимающегося ремонтом и обслуживанием авиатехники, в частности вертолетов типов Ка и Ми; компании, специализирующейся на разработке и изготовлении дронов; компании, незаконно работающей в оккупированном Крыму и привлеченной к строительству Крымского моста.

Украина передаст информацию партнерам для дальнейшей синхронизации в их юрисдикциях.

Источник : Офіс президента

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.