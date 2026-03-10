Украина ввела санкции против 41 судьи РФ за приговоры военнопленным
- Украина ввела санкции против 41 судьи, которые осуждали украинских военнопленных.
- Среди них 38 граждан РФ и трое коллаборационистов.
- Некоторые судьи выносили приговоры по сфабрикованным делам о терроризме.
Украина применила санкции против российских судей, которые незаконно осуждали украинских военнопленных.
Об этом сообщается на сайте Офиса президента Украины.
Санкции против российских судей
Так, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о применении санкций против российских судей, а также продлил санкции против российских компаний.
В санкционный пакет внесены имена 41 судьи, из которых 38 – граждане России, еще трое – коллаборационисты. Эти судьи выносили незаконные приговоры о заключении военнопленных. Они также оправдывают российскую войну против Украины.
В санкционном списке значится российский судья, который за неделю вынес приговоры девяти украинским военнопленным по сфабрикованным делам о терроризме.
Также под санкциями бывшие украинцы, которые во временно оккупированном Донецке приговорили к смертной казни добровольцев: двух британцев и одного марокканца, которые воевали в составе ВСУ и попали в российский плен. Среди судей из санкционного списка есть те, кто принимал незаконные решения в отношении общественных деятелей, активистов и журналистов за их политические и религиозные убеждения.
— Санкции против так называемых судей, которые штампуют политически мотивированные приговоры нашим гражданам, воинам, — это вопрос справедливости. Особенно позорно видеть среди них бывших украинцев, которые сознательно стали коллаборационистами и превратили суд в инструмент репрессий, — отметил уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.
Продление санкций против компаний РФ
Владимир Зеленский продлил действие санкций, срок которых истекает, против 11 российских компаний. Санкции в отношении них были введены в 2021 и 2023 годах. За это время три компании из того списка полностью ликвидированы, что демонстрирует важность применения санкций, отмечают в Офисе президента.
Санкции продлили в отношении: предприятия, занимающегося ремонтом и обслуживанием авиатехники, в частности вертолетов типов Ка и Ми; компании, специализирующейся на разработке и изготовлении дронов; компании, незаконно работающей в оккупированном Крыму и привлеченной к строительству Крымского моста.
Украина передаст информацию партнерам для дальнейшей синхронизации в их юрисдикциях.