Рада ЄС сьогодні ухвалила рішення продовжити ще на 6 місяців санкції, спрямовані проти осіб, що відповідальні за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Санкції подовжено до 15 вересня 2026 року, йдеться у пресрелізі Ради ЄС.

Рада ЄС подовжила санкції проти Росії на пів року

– Індивідуальні санкційні списки й надалі застосовуватимуться приблизно до 2 600 фізичних та юридичних осіб, щодо яких були запроваджені обмеження у відповідь на триваючу неспровоковану та нічим не виправдану військову агресію Росії проти України, – зазначається у повідомленні.

Чинні обмежувальні заходи включають заборону на поїздки для фізичних осіб, замороження активів, а також заборону на надання коштів або інших економічних ресурсів особам і організаціям, внесеним до санкційного списку.

У межах перегляду санкцій Рада ЄС також ухвалила рішення не продовжувати санкції щодо двох осіб та виключити зі списку п’ятьох померлих осіб.

Після 24 лютого 2022 року, у відповідь на військову агресію Росії проти України, Європейський Союз значно розширив санкції проти Росії з метою суттєво послабити економічну базу, позбавити її критично важливих технологій і ринків та істотно обмежити її здатність вести війну.

Як зазначено в тексті, підтриманому 25 главами держав або урядів з нагоди засідання Європейської ради 18 грудня 2025 року, ЄС підтверджує свою подальшу та непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

ЄС і надалі надаватиме Україні та її народу, у координації з однодумцями, партнерами та союзниками, всебічну політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку.

Європейський Союз залишається рішуче налаштованим зберігати та посилювати тиск на Росію, щоб змусити її припинити свою жорстоку війну агресії та долучитися до змістовних переговорів заради миру.

Раніше повідомлялося, що посли країн Євросоюзу розпочали письмову процедуру продовження індивідуальних санкцій проти Росії, запроваджених через агресію проти України.

