Утром 14 марта произошел взрыв в Амстердаме, в результате чего потерпела разрушение еврейская школа. Городские власти назвали инцидент умышленной атакой против еврейской общины.

Об этом сообщает британское информационное агентство Reuters.

По данным Reuters, взрыв в Амстердаме возле еврейской школы прогремел около 04:00 14 марта.

Сейчас смотрят

Здание получило незначительные повреждения. В частности, повреждены водосточные трубы и обуглена наружная стена.

Информации о пострадавших нет.

Мэр Амстердама Фемке Халсема заявила, что это целенаправленное нападение на еврейское общество, передает издание. По ее словам, это приведет к ужесточению безопасности в еврейских учреждениях.

— Это трусливый акт агрессии против еврейской общины, – заявила глава города.

Пострадавшая школа является единственной в городе, функционирующей специально для ортодоксальных евреев.

Полиция расследует случай.

В то же время, израильский портал Ynet сообщил, что ко взрыву в Амстердаме причастна радикальная организация Исламское движение правой молодежи.

Как отмечает информационное издание Reuters, после ночного поджога синагоги в центре нидерландского города Роттердам 13 марта в синагогах и еврейских учреждениях столицы Нидерландов был введен ряд мер безопасности.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.