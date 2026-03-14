Взрыв в Амстердаме возле еврейской школы: власти говорят об умышленном нападении
Утром 14 марта произошел взрыв в Амстердаме, в результате чего потерпела разрушение еврейская школа. Городские власти назвали инцидент умышленной атакой против еврейской общины.
Об этом сообщает британское информационное агентство Reuters.
Взрыв в Амстердаме возле еврейской школы: что известно
По данным Reuters, взрыв в Амстердаме возле еврейской школы прогремел около 04:00 14 марта.
Здание получило незначительные повреждения. В частности, повреждены водосточные трубы и обуглена наружная стена.
Информации о пострадавших нет.
Мэр Амстердама Фемке Халсема заявила, что это целенаправленное нападение на еврейское общество, передает издание. По ее словам, это приведет к ужесточению безопасности в еврейских учреждениях.
— Это трусливый акт агрессии против еврейской общины, – заявила глава города.
Пострадавшая школа является единственной в городе, функционирующей специально для ортодоксальных евреев.
Полиция расследует случай.
В то же время, израильский портал Ynet сообщил, что ко взрыву в Амстердаме причастна радикальная организация Исламское движение правой молодежи.
Как отмечает информационное издание Reuters, после ночного поджога синагоги в центре нидерландского города Роттердам 13 марта в синагогах и еврейских учреждениях столицы Нидерландов был введен ряд мер безопасности.
Напомним, 8 марта у здания посольства Соединенных Штатов в столице Норвегии раздался взрыв. Причины взрыва пока неизвестны.