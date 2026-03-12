Служба безопасности Украины заявила о предотвращении новой попытки теракта в Ровно.

СБУ предотвратила теракт в центре Ровно

Служба безопасности Украины заявила о предотвращении новой попытки теракта в Ровно. Правоохранители задержали агента РФ в момент, когда он заложил самодельное взрывное устройство у кафе в центральном парке города.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Сейчас смотрят

По данным следствия, исполнителем был наркозависимый житель Житомира, завербованный российскими спецслужбами.

В поле их зрения он попал, когда искал деньги на дозировку в телеграмм-каналах.

– Впоследствии завербованного агента оккупанты отправили в Ровно. Там он поселился в съемной квартире, где по инструкции российских спецслужб изготовил самодельное взрывное устройство (СИН), – говорится в сообщении.

Следствие установило, что взрывчатку он замаскировал в кастрюле и начинил гайками, чтобы усилить впечатляющее действие.

После установки устройства оккупанты планировали взорвать его дистанционно – с помощью звонка на мобильный телефон, прикрепленный к взрывчатке.

Для конспирации во время подготовки к теракту мужчина надел военную форму.

Сотрудники СБУ задержали его «на горячем», когда он покинул взрывчатку у кафе и пытался покинуть место происшествия. Во время обыска у него изъяли смартфон с поличным сотрудничества с российскими спецслужбами.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 (пособничество в приготовлении к террористическому акту, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

ч. 2 ст. 263-1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Задержанный находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Операцию проводили сотрудники СБУ в Ровенской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Напомним, сотрудники СБУ задержали иностранца, который по заданию кураторов из РФ изготовил самодельное взрывное устройство для теракта в Киеве.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.