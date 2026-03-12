Замаскировал бомбу в кастрюле и заложил в парке: СБУ предотвратила теракт в Ровно
- В Ровно СБУ задержала мужчину, который заложил самодельную бомбу у кофейни в центральном парке.
- По данным следствия, подозреваемый действовал по заданию российских спецслужб.
- Взрывчатку замаскировали и планировали взорвать дистанционно с помощью мобильного телефона.
Служба безопасности Украины заявила о предотвращении новой попытки теракта в Ровно.
Служба безопасности Украины заявила о предотвращении новой попытки теракта в Ровно. Правоохранители задержали агента РФ в момент, когда он заложил самодельное взрывное устройство у кафе в центральном парке города.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
По данным следствия, исполнителем был наркозависимый житель Житомира, завербованный российскими спецслужбами.
В поле их зрения он попал, когда искал деньги на дозировку в телеграмм-каналах.
– Впоследствии завербованного агента оккупанты отправили в Ровно. Там он поселился в съемной квартире, где по инструкции российских спецслужб изготовил самодельное взрывное устройство (СИН), – говорится в сообщении.
Следствие установило, что взрывчатку он замаскировал в кастрюле и начинил гайками, чтобы усилить впечатляющее действие.
После установки устройства оккупанты планировали взорвать его дистанционно – с помощью звонка на мобильный телефон, прикрепленный к взрывчатке.
Для конспирации во время подготовки к теракту мужчина надел военную форму.
Сотрудники СБУ задержали его «на горячем», когда он покинул взрывчатку у кафе и пытался покинуть место происшествия. Во время обыска у него изъяли смартфон с поличным сотрудничества с российскими спецслужбами.
Следователи сообщили фигуранту о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 (пособничество в приготовлении к террористическому акту, совершенное по предварительному сговору группой лиц);
- ч. 2 ст. 263-1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств).
Задержанный находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Операцию проводили сотрудники СБУ в Ровенской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.
Напомним, сотрудники СБУ задержали иностранца, который по заданию кураторов из РФ изготовил самодельное взрывное устройство для теракта в Киеве.