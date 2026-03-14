Уранці 14 березня стався вибух в Амстердамі, унаслідок чого зазнала руйнувань єврейська школа. Міська влада назвала інцидент навмисною атакою проти єврейської громади.

Про це повідомляє британське інформаційне агентство Reuters.

Вибух в Амстердамі біля єврейської школи: що відомо

За даними Reuters, вибух в Амстердамі біля єврейської школи прогримів близько 04:00 14 березня.

Будівля зазнала незначних пошкоджень. Зокрема, пошкоджено водостічні труби та обвуглено зовнішню стіну.

Інформації про постраждалих немає.

Мер Амстердама Фемке Халсема заявила, що це цілеспрямований напад на єврейську громаду, передає видання. За її словами, це призведе до посилення безпеки в єврейських установах.

— Це боягузливий акт агресії проти єврейської громади, – заявила голова міста.

Постраждала школа є єдиною у місті, що функціонує спеціально для ортодоксальних євреїв.

Наразі поліція розслідує випадок.

Водночас ізраїльський портал Ynet повідомив, що до вибуху в Амстердамі причетна радикальна організація Ісламський рух правої молоді.

Як зазначає інформаційне видання Reuters, після нічного підпалу синагоги в центрі нідерландського міста Роттердам 13 березня у синагогах та єврейських установах столиці Нідерландів було запроваджено низку заходів безпеки.

