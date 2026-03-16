Северная Корея заработала до $14,4 млрд во время полномасштабной войны России против Украины.

Об этом говорится в отчете Института стратегии национальной безопасности Южной Кореи, опубликованном информационным агентством Yonhap.

Согласно оценкам экспертов, участие Северной Кореи в поддержке российской вооруженной агрессии уже принесло Пхеньяну около $14,4 млрд. По данным аналитиков, этот показатель в ближайшей перспективе может увеличиться.

По информации агентства, с октября 2024 года КНДР осуществила по меньшей мере четыре ротации своих войск в РФ. Общая численность привлеченного северокорейского контингента превысила 20 тыс. человек.

Совокупный доход Пхеньяна от их участия в войне составляет около $620 млн, включая заработную плату солдат и выплаты за погибших.

Спутниковые данные подтверждают поставки Северной Кореей вооружения в РФ. Согласно аналитическому отчету, в период с августа 2023 года до декабря 2025 года доходы КНДР от этого сотрудничества оцениваются в диапазоне от $7,67 до $14,4 млрд.

Эксперты прогнозируют, что в случае продолжения боевых действий годовой доход КНДР составит по меньшей мере $560 млн.

Ожидается, что общая выгода Пхеньяна может вырасти еще больше в результате получения российских военных технологий, высокоточных компонентов и материалов.

