КНДР заработала более $14 млрд на войне РФ против Украины
- Поддержка российской агрессии принесла Северной Корее до $14,4 млрд дохода, включая оплату за поставки оружия и отправку более 20 тыс. военнослужащих.
- Помимо финансовой выгоды, Пхеньян рассчитывает получить от Москвы передовые военные технологии и стратегические материалы для укрепления собственного оборонного потенциала.
Северная Корея заработала до $14,4 млрд во время полномасштабной войны России против Украины.
Об этом говорится в отчете Института стратегии национальной безопасности Южной Кореи, опубликованном информационным агентством Yonhap.
Доходы КНДР от войны РФ против Украины
Согласно оценкам экспертов, участие Северной Кореи в поддержке российской вооруженной агрессии уже принесло Пхеньяну около $14,4 млрд. По данным аналитиков, этот показатель в ближайшей перспективе может увеличиться.
По информации агентства, с октября 2024 года КНДР осуществила по меньшей мере четыре ротации своих войск в РФ. Общая численность привлеченного северокорейского контингента превысила 20 тыс. человек.
Совокупный доход Пхеньяна от их участия в войне составляет около $620 млн, включая заработную плату солдат и выплаты за погибших.
Спутниковые данные подтверждают поставки Северной Кореей вооружения в РФ. Согласно аналитическому отчету, в период с августа 2023 года до декабря 2025 года доходы КНДР от этого сотрудничества оцениваются в диапазоне от $7,67 до $14,4 млрд.
Эксперты прогнозируют, что в случае продолжения боевых действий годовой доход КНДР составит по меньшей мере $560 млн.
Ожидается, что общая выгода Пхеньяна может вырасти еще больше в результате получения российских военных технологий, высокоточных компонентов и материалов.