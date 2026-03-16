Північна Корея заробила до $14,4 млрд під час повномасштабної війни Росії проти України.

Про це йдеться у звіті Інституту стратегії національної безпеки Південної Кореї, опублікованому інформаційним агентством Yonhap.

Згідно з оцінками експертів, участь Північної Кореї у підтримці російської збройної агресії вже принесла Пхеньяну близько $14,4 млрд. За даними аналітиків, цей показник у найближчій перспективі може збільшитися.

За інформацією агентства, з жовтня 2024 року КНДР здійснила щонайменше чотири ротації своїх військ до РФ. Загальна чисельність залученого північнокорейського контингенту перевищила 20 тис. осіб.

Сукупний дохід Пхеньяна від їхньої участі у війні становить близько $620 млн, включно із заробітними платами солдатів та виплатами за загиблих.

Супутникові дані підтверджують постачання Північною Кореєю озброєння до РФ. Згідно з аналітичним звітом, у період з серпня 2023 року до грудня 2025 року доходи КНДР від цієї співпраці оцінюються в діапазоні від $7,67 до $14,4 млрд.

Експерти прогнозують, що у разі продовження бойових дій щорічний дохід КНДР становитиме щонайменше $560 млн.

Очікується, що загальна вигода Пхеньяна може зрости ще більше внаслідок отримання російських військових технологій, високоточних компонентів та матеріалів.

