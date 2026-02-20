Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Kyodo News заявил, что на территории России в настоящее время находятся около 10 тысяч северокорейских военных.

Об этом сообщили в Офисе президента.

Солдаты КНДР в России

По словам главы государства, особую опасность представляет то, что эти военные получают опыт современной гибридной войны. Они овладевают методами противодействия ракетам и различным типам беспилотников.

От FPV-дронов до дальнобойных аппаратов, в том числе и на оптоволокне.

– Они учатся противодействовать ракетам, разным типам дронов, включая дронов на оптоволокне, от FPV до дальнобойных беспилотников. Они учатся сейчас на территории России, потому что мы отвечаем на российские атаки. Так что у них есть такая возможность. Что они сделают с этими знаниями? По меньшей мере, они привезут этот опыт и знания домой, в Северную Корею, – сказал Зеленский.

Также сообщается, что недавно КНДР построила жилой район для семей своих солдат, погибших в войне РФ против Украины.

В последние месяцы северокорейские власти активизировали пропаганду, прославляющую военных, вовлеченных в войну.

Ранее сообщалось, что армия КНДР продолжает участвовать в войне против Украины в Курской области, где северокорейские солдаты овладевают современными технологиями БпЛА и артиллерийской разведкой под российским командованием.

