Верховная представительница ЕС по внешней и политике безопасности Кая Каллас и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудили механизм безопасного прохода суден по Ормузскому проливу по примеру украинского “зернового коридора”.

Об этом Каллас рассказала 16 марта перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе, передает Deutsche Welle.

ЕС обсуждает разблокирование Ормузского пролива

По словам Каллас, на выходных она провела разговор с Гутерришем, во время которого обсуждались пути, как обеспечить непрерывные поставки энергоносителей и удобрений по Ормузскому проливу по аналогии с “зерновым коридором” в Черном море.

Зерновой коридор — это был временный морской маршрут в Черном море, созданный при посредничестве ООН для безопасного экспорта украинской агропродукции из портов в Одесской области во время полномасштабной войны. Инициатива стартовала 1 августа 2022 года, и российская сторона неоднократно блокировала перемещение судов по этому коридору. Впоследствии Украина создала собственный черноморский “зерновой коридор”, функционирующий без участия РФ.

Каллас отметила, что закрытие Ормузского пролива опасно для поставок энергии в Азию и для производства удобрений.

— Если в этом году не будет удобрений, то в следующем году также будет дефицит продовольствия, – предупредила она.

По информации Deutsche Welle, Иран фактически заблокировал Ормузский пролив после начала операции США и Израиля, атаковав корабли в узком участке между Ираном и Оманом. Это привело к перекрытию приблизительно пятой части мировых поставок нефти и стало одним из самых больших подобных нарушений в современной истории.

Каллас подчеркнула, что блокирование пролива идет в пользу Кремлю, и Евросоюзу нужно сделать больше, чтобы не допустить получения Россией сверхприбылей, а также способствовать разблокированию прохода.

В ответ на последнее заявление президента США Дональда Трампа относительно НАТО и безопасности Ормузского пролива Каллас подчеркнула, что Евросоюз заинтересован в том, чтобы пролив оставался открытым.

— В наших интересах содержать Ормузский пролив открытым, и именно поэтому мы также обсуждаем, что мы можем сделать в этом направлении с европейской стороны. Мы поддерживали контакты с американскими коллегами на разных уровнях по этому поводу, но, конечно, ситуация очень нестабильна, – отметила чиновница.

Обеспечение бесперебойного прохода по Ормузскому проливу критически важно для мировых поставок нефти и удобрений, а также для стабильности энергетических рынков в регионе.

Напомним, глава МИД Ирана утверждал, что Ормузский пролив якобы остается открытым для международного судоходства за исключением американских и израильских кораблей и танкеров.

