Верховна представниця ЄС із закордонної та безпекової політики Кая Каллас та генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш обговорили механізм безпечного проходу суден Ормузькою протокою за прикладом українського “зернового коридору”.

Про це Каллас розповіла 16 березня перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі, передає Deutsche Welle.

ЄС обговорює розблокування Ормузької протоки

За словами Каллас, на вихідних вона провела розмову з Гутеррішем, під час якої обговорювалися шляхи, як забезпечити безперервні поставки енергоносіїв та добрив Ормузькою протокою за аналогією із “зерновим коридором” у Чорному морі.

Зерновий коридор — це був тимчасовий морський маршрут у Чорному морі, створений за посередництва ООН для безпечного експорту української агропродукції з портів на Одещині під час повномасштабної війни. Ініціатива була започаткована 1 серпня 2022 року, і російська сторона неодноразово блокувала переміщення суден цим коридором. Згодом Україна створила власний чорноморський “зерновий коридор”, який функціонує без участі РФ.

Каллас зазначила, що закриття Ормузької протоки є небезпечним для поставок енергії до Азії та для виробництва добрив.

— Якщо цього року не вистачатиме добрив, то наступного року також буде дефіцит продовольства, – попередила вона.

За інформацією Deutsche Welle, Іран фактично заблокував Ормузьку протоку після початку операції США та Ізраїлю, атакувавши кораблі у вузькій ділянці між Іраном та Оманом. Це призвело до перекриття близько п’ятої частини світових поставок нафти та стало одним із найбільших подібних порушень у сучасній історії.

Каллас наголосила, що блокування протоки йде на користь Кремлю, і Євросоюзу потрібно зробити більше, щоб не допустити отримання Росією надприбутків, а також сприяти розблокуванню проходу.

У відповідь на останню заяву президента США Дональда Трампа щодо НАТО та безпеки Ормузької протоки Каллас наголосила, що Євросоюз зацікавлений у тому, щоб протока залишалася відкритою.

— В наших інтересах утримувати Ормузьку протоку відкритою, і саме тому ми також обговорюємо, що ми можемо зробити в цьому напрямку з європейського боку. Ми підтримували контакти з американськими колегами на різних рівнях щодо цього, але, звичайно, ситуація є дуже нестабільною, – зазначила посадовиця.

Забезпечення безперебійного проходу Ормузькою протокою є критично важливим для світових постачань нафти та добрив, а також для стабільності енергетичних ринків у регіоні.

Нагадаємо, глава МЗС Ірану стверджував, що Ормузька протока нібито залишається відкритою для міжнародного судноплавства за винятком американських та ізраїльських кораблів і танкерів.

