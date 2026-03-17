Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна зможе отримати фінансування від Євросоюзу лише після відновлення роботи нафтопроводу Дружба, який зазнав пошкоджень унаслідок російських ударів.

Орбан знову погрожує блокуванням кредиту ЄС для України

– Якщо немає нафти, то немає і грошей. Кілька хвилин тому я обговорив із президентом Європейської ради та прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо українське блокування нафти. Я сказав їм, що позиція Угорщини незмінна: якщо президент Зеленський хоче отримати свої гроші з Брюсселя, він має відкрити нафтопровід Дружба, – сказав Орбан у відеозверненні.

Він також повторив, що “усе це блокування нафти використовується для того, щоб втрутитися в угорські вибори на боці партії Тиса”.

Чиновник у Раді ЄС на умовах анонімності підтвердив Радіо Свобода, що 17 березня відбулася телефонна розмова між очільниками Європейської комісії, Європейської ради та Віктором Орбаном.

Зараз дивляться

– У них була тривала розмова, під час якої, як ви можете уявити, ці питання порушувалися, і меседж був дуже чіткий: я (президент Європейської ради Антоніу Кошта. – Ред.) очікую від вас, що ви поважатимете зобов’язання, які взяли на себе в Європейській раді, і що це рішення щодо €90 млрд буде дотримане. Ви можете розраховувати на мене в тому, що я продовжуватиму працювати з нашими українськими партнерами, щоб трубопровід був відремонтований і знову запрацював. Це був чіткий сигнал, – зазначив чиновник.

17 березня під час брифінгу в Європейській комісії заявили, що очікують прогресу у питанні розблокування кредиту для України на €90 млрд найближчим часом.

У Єврокомісії не виключають, що рішення можуть ухвалити до саміту лідерів держав-членів ЄС, який запланований на 19–20 березня.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський надіслав лист очільникам Європейської комісії та Європейської ради.

У документі він повідомив, що Україна погоджується допустити європейських експертів до інспекції нафтопроводу Дружба після пошкоджень, які спричинили російські атаки.

Україна також погодилася на пропозицію ЄС щодо надання технічної допомоги для відновлення інфраструктури.

Президент України зазначив, що ремонтні роботи тривають на завершальному етапі. За його словами, на повне відновлення роботи нафтопроводу знадобиться приблизно півтора місяця.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.