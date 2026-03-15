Президент Владимир Зеленский готов работать с любым лидером Венгрии, который не является союзником кремлевского диктатора Владимира Путина.

Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами.

Зеленский об антиукраинской политике правительства Венгрии

Зеленский отметил, что правительство Венгрии распространяет в своем обществе антиукраинские настроения, а это плохо для всех, ведь мы соседи.

Сейчас смотрят

— Это плохо для экономики между государствами, для послевоенной экономики и бизнеса, торговых отношений и между нашими людьми. Когда искусственно создаются такие отношения между соседями, то ничего хорошего в этом нет, — сказал президент.

Владимир Зеленский отметил, что Украина не распространяет негатив, ненависть или неуважение ни к Венгрии, ни к национальным меньшинствам в Украине. В то же время в Венгрии на уровне руководства поставлены соответствующие задачи по распространению ненависти против украинцев.

— И это никто не скрывает. Информационная, медийная — ненависть повсюду. И такие шаги, как фактический захват в плен наших инкассаторов, — тоже об этом. Мы слышим различные дипломатические заявления, — сказал глава государства.

Он также напомнил, что именно Венгрия блокирует выделение денег ЕС для Украины, а также 20-го санкционного пакета против России. Президент считает, что венгерское правительство постоянно ищет поводы, чтобы что-то заблокировать для Украины и немного поддержать РФ.

В то же время Зеленский подчеркнул, что-то изменится в отношениях между нашими странами, когда к власти в Венгрии придет новое правительство.

— Мы не занимаемся политическими технологиями внутри Венгрии. Слышал соответствующие сообщения, но доказательств нет — это ложь. А российские политтехнологи этим занимаются. Они находятся в Венгрии и помогают действующему правительству в избирательном процессе, — отметил глава государства.

По словам Зеленского, украинское правительство будет работать с любым руководством Венгрии, которое хочет работать, жить в мире с Украиной и не блокировать наш геополитический выбор.

— Мы готовы по-дружески работать, если этот человек не является союзником Путина, именно государства-агрессора, — подытожил президент Владимир Зеленский.

Напомним, что в ЕС уже рассматривают альтернативные механизмы финансирования Украины, если решение о кредите на €90 млрд будет оставаться заблокированным.

Выборы в Венгрии запланированы на 12 апреля. Согласно опросам общественного мнения, лидирует оппозиционная партия Тиса. Однако отрыв от партии премьера Виктора Орбана несколько сократился.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.