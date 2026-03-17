Джо Кент, который возглавлял Национальный центр по борьбе с терроризмом и был одним из главных помощников директора национальной разведки Тулси Габбард, стал первым высокопоставленным чиновником администрации Трампа, который подал в отставку из-за войны с Ираном.

Об этом пишет Axios.

Глава антитеррористического центра США ушел в отставку: причина

Резкая критика Кента, в которой говорится, что Трамп начал войну под давлением Израиля, хотя Иран “не представлял неизбежной угрозы” для США, отражает дискомфорт, который многие сторонники лагеря America First испытывают по поводу этой войны.

— Я не могу с чистой совестью поддерживать продолжающуюся войну с Ираном. Иран не представлял неизбежной угрозы для нашей нации, и очевидно, что мы начали эту войну из-за давления Израиля и его мощного американского лобби, — отметил Кент в письме об отставке, адресованном Дональду Трампу.

Он добавил, что поддерживает ценности и внешнюю политику, с которыми Трамп шел на выборы в 2016, 2020 и 2024 годах.

— До июня 2025 года вы понимали, что войны на Ближнем Востоке — это ловушка, которая забирает у Америки драгоценные жизни наших патриотов и истощает богатство и благосостояние нашей нации, — продолжил Кент.

Но, по его словам, “высокопоставленные чиновники Израиля и влиятельные представители американских СМИ развернули кампанию дезинформации, которая полностью подорвала вашу платформу America First и посеяла провоенные настроения, чтобы подтолкнуть к войне с Ираном”.

— Этим информационным фоном воспользовались, чтобы ввести вас в заблуждение, заставив поверить, что Иран представляет неизбежную угрозу для Соединенных Штатов, и что если вы нанесете удар сейчас, существует ясный путь к быстрой победе. Это была ложь, и это та же тактика, которую использовали израильтяне, чтобы втянуть нас в катастрофическую войну в Ираке, которая стоила нашей стране жизни тысяч наших лучших мужчин и женщин. Мы не можем снова допустить эту ошибку, — подчеркнул бывший глава Центра по борьбе с терроризмом.

Кент служил в Силах специального назначения армии США и как вооруженный офицер ЦРУ, прежде чем дважды безуспешно баллотироваться в Конгресс как республиканец, близкий к Трампу.

Демократы выступали против его назначения, ссылаясь на его связи с ультраправыми фигурами, поддержку конспирологических теорий о 6 января, а также на якобы попытку повлиять на отчет разведки о Венесуэле.

Реакция Трампа на увольнение Кента

Президент Дональд Трамп в ответ заявил — “это хорошо, что высокопоставленный чиновник в сфере разведки Джо Кент ушел в отставку из-за несогласия с войной в Иране, называя его “очень слабым в вопросах безопасности”.

— Когда кто-то работает с нами и говорит, что он не считает Иран угрозой, мы не хотим таких людей. Это не умные люди, или не смышлёные люди, — отметил он во вторник, 17 марта, пишет CNN.

Заявления Трампа прозвучали через несколько часов после того, как Кент покинул пост директора Национального центра контртерроризма и написал в письме об отставке:

Трамп, который назначил Кента на этот пост, сказал журналистам, что “всегда считал его хорошим человеком”.

Но президент настаивает на том, что Иран представлял угрозу для США.

— Иран был угрозой. Каждая страна понимала, какой угрозой был Иран, — подчеркнул Трамп.

Связанные темы:

