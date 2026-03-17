Джо Кент, який очолював Національний центр з боротьби з тероризмом і був одним із головних помічників директорки національної розвідки Тулсі Габбард, став першим високопосадовцем адміністрації Трампа, який подав у відставку через війну з Іраном.

Про це пише Axios.

Голова антитерористичного центру США звільнився: яка причина

Різка критика Кента, яка полягає у тому, що Трамп розпочав війну під тиском Ізраїлю, хоча Іран “не становив неминучої загрози” для США, висвітлює дискомфорт, який багато прихильників табору America First (Америка передусім) відчувають щодо цієї війни.

– Я не можу з чистою совістю підтримувати триваючу війну з Іраном. Іран не становив неминучої загрози для нашої нації, і очевидно, що ми розпочали цю війну через тиск Ізраїлю та його потужного американського лобі, – зазначив Кент у листі про відставку, що адресований Дональду Трампу.

Він додав, що підтримує цінності і зовнішню політику, з якими Трамп йшов на вибори у 2016, 2020 і 2024 роках.

– До червня 2025 року ви розуміли, що війни на Близькому Сході – це пастка, яка забирає у Америки дорогоцінні життя наших патріотів і виснажує багатство та добробут нашої нації, – продовжив Кент.

Але, за його словами, “високопосадовці Ізраїлю та впливові представники американських медіа розгорнули кампанію дезінформації, яка повністю підірвала вашу платформу “America First” і посіяла провоєнні настрої, щоб підштовхнути до війни з Іраном”.

– Цю інформаційну луну використали, щоб ввести вас в оману, змусивши повірити, що Іран становить неминучу загрозу для Сполучених Штатів, і що якщо ви завдасте удару зараз, існує чіткий шлях до швидкої перемоги. Це була брехня, і це та сама тактика, яку ізраїльтяни використали, щоб втягнути нас у катастрофічну війну в Іраку, яка коштувала нашій країні життів тисяч наших найкращих чоловіків і жінок. Ми не можемо знову припуститися цієї помилки, – наголосив колишній очільник Центру по боротьбі з тероризмом.

Кент служив у Силах спеціального призначення армії США та як військовий офіцер ЦРУ, перш ніж двічі безуспішно балотуватися до Конгресу як республіканець, близький до Трампа.

Демократи виступали проти його призначення, посилаючись на його зв’язки з ультраправими фігурами, підтримку конспірологічних теорій щодо штурму Капітолія 6 січня, а також на нібито спробу вплинути на звіт розвідки щодо Венесуели.

Реакція Трампа на звільнення Кента

Президент Дональд Трамп у відповідь заявив, що “це добре”, що високопосадовець у сфері розвідки Джо Кент пішов у відставку через незгоду з війною в Ірані, називаючи його “дуже слабким у питаннях безпеки”.

– Коли хтось працює з нами і каже, що він не вважає Іран загрозою, ми не хочемо таких людей. Це не розумні люди, або не кмітливі люди, – зазначив він у вівторок, 17 березня, пише CNN.

Заяви Трампа прозвучали через кілька годин після того, як Кент залишив посаду директора Національного центру контртероризму та написав у листі про відставку:

Трамп, який призначив Кента на цю посаду, сказав журналістам, що “завжди вважав його хорошою людиною.”

Але президент наполягає на тому, що Іран становив загрозу для США.

– Іран був загрозою. Кожна країна розуміла, якою загрозою був Іран, – наголосив Трамп.

