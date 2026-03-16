Многонациональная военно-морская команда во главе с Украиной, которая выполняла роль “врага” на учениях НАТО REPMUS/Dynamic Messenger 2025, выявила слабые места в военно-морских силах Альянса и “потопила” как минимум один фрегат союзников.

Об этом сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Украина победила НАТО во время морских учений

Во время учений REPMUS/Dynamic Messenger 2025 в Португалии «красная» команда, состоявшая из американских, британских, испанских и других подразделений под руководством Украины, противостояла команде «синих» — силам НАТО — в нескольких сценариях.

Источник из Украины, который непосредственно участвовал в прошлогодних учениях НАТО, рассказал изданию, что пять сценариев включали отработку защиты портов и конвоев.

Во всех пяти сценариях команда под руководством Украины одержала победу над силами Альянса.

По правилам учений победителями считались те, кто “атаковал”, то есть наносил удары по кораблям противника.

По словам источников, во время имитационной атаки на конвой “красные” нанесли столько “попаданий” по фрегату НАТО, что он затонул бы в реальном бою.

— Проблема заключалась не в том, что они не могли нас остановить — они даже не видели нашего оружия, — рассказывает собеседник газеты из Украины.

На учения украинцы привезли несколько версий морского беспилотника Magura V7. Один из них перевозил разведывательное оборудование и взрывной заряд, другой — пулемет.

Учения показали, что беспилотные системы в сочетании с опытом и проверенным планированием представляют “реальную угрозу” для военно-морских сил НАТО, поскольку Альянс еще не готов к атакам с применением такого оружия.

Пресс-секретарь Альянса подтвердил проведение учений газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, назвав их “исторической вехой, подтверждающей растущую роль Украины в учениях НАТО”, поскольку впервые украинский флот координировал действия сил противника.

