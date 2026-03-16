Багатонаціональна військово-морська команда на чолі з Україною, яка виконувала роль “ворога” у навчаннях НАТО REPMUS/Dynamic Messenger 2025, виявила слабкі місця у військово-морських силах Альянсу та “потопила” щонайменше один фрегат союзників.

Про це повідомила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Україна “перемогла” НАТО під час морських навчань

Під час навчань REPMUS/Dynamic Messenger 2025 у Португалії “червона” команда, що складалася з американських, британських, іспанських та інших підрозділів під керівництвом України, протистояла команді “синіх” – силам НАТО – у кількох сценаріях.

Джерело з України, яке безпосередньо брало участь у торішніх навчаннях НАТО, розповіло виданню, що п’ять сценаріїв включали відпрацювання захисту портів і конвоїв.

У всіх п’яти сценаріях команда під керівництвом України здобула перемогу над силами Альянсу.

За правилами навчань переможцями вважали тих, хто “атакував”, тобто спрямовував удари на кораблі противника.

За словами джерел, під час імітаційної атаки на конвой “червоні” зробили стільки “влучань” у фрегат НАТО, що він потонув би у реальному бою.

– Проблема була не в тому, що вони не могли нас зупинити – вони навіть не бачили нашої зброї, – розповідає співрозмовник газети з України.

На навчання українці привезли кілька версій морського безпілотника Magura V7. Один з них перевозив розвідувальне обладнання та вибуховий заряд, інший – кулемет.

Навчання показали, що безпілотні системи в поєднанні з досвідом і перевіреним плануванням становлять “реальну загрозу” для військово-морських сил НАТО, оскільки Альянс ще не підготовлений до атак із застосуванням такої зброї.

Речник Альянсу підтвердив проведення навчань газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, назвавши їх “історичною віхою, яка підтверджує зростаючу роль України в навчаннях НАТО”, оскільки вперше український флот координував дії сил противника.

Пов'язані теми:

